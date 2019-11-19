Mersin'de Facebook İstasyonu için imzalar atıldı

İşletmelerin sosyal medya aracılığıyla küresel pazarlara ulaşmasının önünü açacak Mersin Facebook İstasyonu için imzalar atıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), Facebook ve Habitat Derneği işbirliğinde Mersin Facebook İstasyon Protokol İmza Töreni ile Girişimcilik ve Yeni Teknolojiler Paneli düzenlendi. Törende aynı zamanda Mersin Facebook İstasyonu’nun Mersin Üniversitesi Girişimcilik Limanı çatısı altında genç girişimcilere hizmet vermesi amacıyla MTSO ve Mersin Üniversitesi arasında ikinci bir protokol daha imzalandı. İmza töreninde konuşan MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, dijitalleşmeyi yalnızca yazılım kullanmak olarak anlamamak gerektiğini belirtip, "Teknolojiyi yaygınlaştırıp üretmemiz halinde dijitalleşmiş oluruz. Aksi halde kullanıcı olmaktan öteye geçemeyiz. Mersin Üniversitemizin de teknoloji yazılımlarını geliştirme yönünde insan yetiştireceğini biliyorum" dedi.

Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı ise göreve gelmesiyle birlikte bilgisayar bölümünü aktive ettiklerini hatırlatarak, gerek bu bölüm mezunları, gerek teknopark gerekse teknoloji transfer ofisi ile kentteki dijitalleşme çalışmalarına önemli katkılar sunduklarını ifade etti.

İmza töreni sonrasında düzenlenen panelin konuşmacıları Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır, TOBB Girişimcilik Müdürlüğü uzmanı Handan Köse ve TOBB Mersin İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Osman Kiper oldu. Mersin dahil 7 ilde açılması planlanan Facebook İstasyon Projesi hakkında bilgi veren Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır, "3 ortaklı bir proje ve yürütücü kuruluş biziz. TOBB gibi çok büyük bir camia yanımızda. Facebook son 2 yıldır girişimler arası interaktif diyalog başlatmak için toplum merkezleri kurmayı planlıyordu. Bu istasyonlar bilgiye, müşteriye ulaşmak, network kurmak için önemli fırsatlar sunuyor. Düzenlenecek eğitim programları ile 35 bin kişiye ulaşılması düşünülüyor. bu programlar işletmelerin küresel pazarlara ulaşmasının önünü açacak" ifadelerini kullandı.

Facebook istasyon açılışının Eylül ayında gerçekleştirildiğini anlatan TOBB Girişimcilik Müdürlüğü Uzmanı Handan Köse, de bu projenin KOBİ'lerin dijitalleşmesine yardımcı olmayı, ihracata yönelmelerini sağlamayı, görünürlüklerini artırmayı hedeflediğini söyledi. Geçmişte bir işe başlarken çevredeki güvenilir insanların fikirleriyle yola çıkıldığını kaydeden Köse, bugün ise sosyal medya aracılığıyla yapılan kamuoyu araştırmalarının birçok kişi için yol haritası oluşturduğunu anlattı. TOBB bünyesindeki kadın ve genç girişimciler kurulları aracılığıyla çok daha fazla girişimciye ulaşmayı hedeflediklerini dile getiren Köse, ilk etapta toplamda 7 istasyon planlandığını ve 5'inci imzanın Mersin'de atıldığını ifade etti.

TOBB Mersin İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Osman Kiper ise tüm üyelere 'Facebook ve İnstagram ile ihracatınızı artırmak ister misiniz?' diye bir mesaj attıklarını söyledi. Kendileri de girişimci olunca projelere sonuç odaklı baktıklarını vurgulayan Kiper, özellikle 'sınırları aşan KOBİ'ler' programına ağırlık vereceklerini söyledi. Bu program ile şirketlerin ve iş insanlarının ürünlerini yurtdışı pazarlara Facebook ve İnstagram aracılığıyla nasıl satabileceklerinin eğitimlerinin verileceğini dile getiren Kiper, "Bunun yanında günümüzdeki en önemli konulardan olan dijital varlık oluşturma, dijital araçların kullanımı, mobil fotoğrafçılık gibi yan konularda da eğitimler verilecek" dedi.

MERSİN 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:53

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