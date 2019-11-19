Mezitli Belediyesi'ne hareketlilik ödülü

Bu yıl Avrupa Hareketlilik Haftası'na en aktif katılım sağlayan Mezitli Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından “Avrupa Hareketlilik Haftası Ulusal Ödülünü'' almaya hak kazandı.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), Avrupa Hareketlilik Haftası'na en aktif katılan belediyeleri belirleyerek, 64 belediye arasından 15'ini ödüllendirdi. Avrupa Birliği Komisyonunun kentlerde hareketliliği artırmak, güvenli yürüyüş ve bisiklet yollarıyla erişilebilir şehirler oluşturmak ve belediyelerin kalıcı tedbirler almasını teşvik etmek amacıyla her yıl düzenlediği Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında, bu yıl ilk defa en aktif katılım sağlayan belediyelere ödül verilmesi kararlaştırıldı. Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanı Şükrü Karatepe başkanlığında, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Halis Yunus Ersöz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürü Turan Konak, AB Başkanlığı Katılım Politikası Daire Başkanı Elif Kurşunlu ve AB Türkiye Delegasyonu Basın Müşaviri Miray Akdağ'dan oluşan ulusal ödül jürisi belediyelerin hafta kapsamındaki etkinliklerini değerlendirdi. Jürinin değerlendirmesinde, 'Avrupa Hareketlilik Haftası faaliyetleri', 'kalıcı önlemler' ve '22 Eylül Arabasız Gün' şartlarını yerine getiren 39 belediyeden 15'i ödül almaya hak kazandı. Ayrıca 'hafta faaliyetleri' kategorisinde afişler, sosyal medya paylaşımları, bilgilendirmeler, müzik dinletileri, film gösterimleri, trafik eğitimleri, geniş katılımlı yürüyüşler gibi etkinlikler ele alındı. Yapılan değerlendirmeler sonucu, Avrupa Hareketlilik Haftası’nda nüfusu 100 binin üzerinde olan belediyeler arasında Mezitli Belediyesi, Isparta Belediyesi'nin ardından en fazla etkinlik gerçekleştirilen belediye olarak ödül aldı.

1622 Eylül tarihleri arasında , Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve birim müdürlerinin yaptığı bisiklet turu ile başlayan etkinliklerde Mezitli sahili boyunca gerçekleştirilen bisiklet turu ile Mersinlilerin bisiklete ilgisi çekilmeye çalışıldı. Etkinliklerin ikinci gününde ise Başkan Tarhan ve Mezitli Belediyesi çalışanları hizmet binası önünde güne zumba yaparak başladı. 18 Eylül 2019 Çarşamba günü yürüyüşle başlayan bölümde ise Tarhan ve ekibi, çevrede bulunan esnaf ve vatandaşlarla görüşme yaptı. Etkinliklerin dördüncü günü ise Mezitli Belediyesi Down Kafede falun dafa buluşması yaşandı. 20 Eylül 2019 Cuma günü de Soli Pompeiopolis Antik Limanında Doğu Akdeniz rallisi yelkenliler sevgi çemberi oluşturulurken, Adnan Menderes Bulvarı Side Harabesi yanında ise Guinness Rekorlar Kitabı bateri çalma rekoru denemesi başladı. 21 Eylül 2019 Cumartesi günü rehber eşliğinde Soli Pompeiopolis Antik Kenti ve Antik Limanı içine alan ‘tarihin içinde yürüyoruz’ gezisi gerçekleştirilirken, akşam da Mezitli Belediyesi Demokrasi Meydanında Devlet Opera ve Balesi konseri ile konuklara müzik ziyafeti sunuldu. Viranşehir Caddesi tüm gün trafiğe kapatılarak Avrupa Hareketlilik Haftasının son günü olan 22 Eylül 2019 Pazar günü ise etkinlikler gün boyu gerçekleştirildi. Mezitli Viranşehir sahilinde yapılan ‘Otomobilsiz Kent Günü’ etkinliğinde mini tenis, satranç, ip atlama, voleybol, sek sek, sokak antrenmanları gibi sokak oyunlarının yanında canlı performanslar, zumba, falun dafa gösterileri yapıldı. ‘Bisikletini, patenini, kaykayını al gel’ denilerek çağrı yapılan, Otomobilsiz Gün etkinliği çerçevesinde Viranşehir Caddesi tüm gün motorlu araç trafiğine kapatılarak sadece yaya ve bisikletlilerin kullanımına açıldı. Etkinlikte bisiklet turunun yanı sıra bisiklet eğitimleri ve yarışmaları, çocuklara yönelik faaliyetler ile sokak sanatçılarının performanslarına da yer verildi. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, 1622 Eylül tarihleri arasında düzenlenen etkinliklere katılarak hareketli bir hafta yaşanmasını sağlayan tüm paydaşlara teşekkür etti. Başkan Tarhan, Avrupa Hareketlilik Haftasına bu yıl dünya genelinde 51 ülkeden 2 bin 627 şehrin katılım sağladığını belirterek, Mezitlililerin yapılan etkinliklere büyük ilgi gösterdiğini söyledi. Mezitli’nin sosyal ve çağdaş insanların yaşadığı bir kent olduğuna dikkat çeken Tarhan, “Paylaşmak sizi daha ileriye götürür’ sloganıyla düzenlenen etkinlikler ile sürdürülebilir ulaştırma önlemleri getirilirken, kişileri araç kullanımına alternatifler bulmaya özendirmeye çalıştık. Paylaşılan hareketlilik çözümlerini teşvik etmekte ve daha temiz ulaştırma şekillerinin faydalarına vurgu yapmaya çalıştık” dedi.

Mezitli’nin çağdaş ve hareketli bir kent olduğunun altını çizen Tarhan, “Hizmetlerimize yön verirken, insanların Mezitlili olmaktan mutlu olduğu dinamik bir kent olmasına önem veriyoruz. Herkesin bisiklet kullanmasını, yüzme öğrenmesini, sporun bir dalıyla uğraşmasını istiyoruz. İnsanların daha çok bisiklete binmesini özendirmenin yanında, günlük yaşamlarında bisiklet kullanımının ne denli önemli olduğuna dikkat çektik. Biz Mezitli’de bisikleti kullanalım istiyoruz. Bunu sağlamak amacıyla Mezitli’de onlarca kilometre bisiklet yolu yaptık. Sağlık Bakanlığı aracılığı ile bin 350 bisiklet dağıtarak Mezitli’de bisikletin yaygınlaşmasını sağlamaya çalıştık" şeklinde konuştu.

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