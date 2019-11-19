Bozyazı'da diyabet ve KOAH farkındalık yürüyüşü

Bozyazı Toplum Sağlığı Merkezi tarafından, Dünya Diyabet ve Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) Günü dolayısıyla etkinlikleri kapsamında farkındalık oluşturmak yürüyüş düzenlendi.

Bozyazı İlkokulu önünde başlayan yürüyüş, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında sonlandı. Yürüyüş boyunca öğrenciler ellerinde taşıdıkları pankartlarla farkındalık oluşturmaya çalıştı. Yürüyüşün sonunda konuşan Bozyazı Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Ahmet Hakan Acı, sağlıklı beslenme, obezite, fiziksel aktivite, sigarayla mücadelenin önemine vurgu yaptı. Ardından etkinlik kapsamında Bozyazı Hükümet Konağı girişinde kurulan stantta kurum çalışanları ve vatandaşların tansiyon, kan şekeri, boy, ağırlık, ölçümleri yapıldı. Bozyazı Toplum Sağlığı Merkezi Başkanlığında görevli Dr. İrfan Ün tarafından yapılan bilgilendirmede, diyabetin en yaygın belirtilerinin çok su içme, sık idrara çıkma, iyileşmeyen yaralar, ellerde ayaklarda his kaybı, görme bulanıklığı ve tekrarlayan enfeksiyonlar olduğunu söyledi. Ün, KOAH'ın uzun yıllar sigara içen, 40 yaş üstü bireylerde, devamlı olan öksürük, balgam, nefes darlığı şikayetleri olarak ortaya çıktığını, bu şikayetlerin olması durumunda ise mutlaka doktora başvurmanın önemine değindi.

Acı ise yürüyüş ile stantta emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür ederek sağlıklı günler diledi.

MERSİN 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:53

GÜNEŞ 07:16

ÖĞLE 12:32

İKİNDİ 15:14

AKŞAM 17:37

YATSI 18:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.