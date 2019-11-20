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Yalınayak Deresinde temizlik çalışmaları başladı

İHA

Yalınayak Deresinde temizlik çalışmaları başladı

– Mersin’de, 2016’da meydana gelen sel felaketinde can kayıplarının yaşandığı Yalınayak Deresinde, Büyükşehir Belediye tarafından temizlik çalışması başlatıldı. Sel riskini ve taşkın hasarlarını en aza indirmek için sürdürülen çalışmalarda 16 iş makinesi kullanılırken, derenin 10 kilometrelik kısmı temizlenecek.
Mersin Büyükşehir Belediyesi, soğuk hava koşulları kendisini hissettirmeden ve yağmurlar bastırmadan önce Toroslar ilçesinde bulunan Yalınayak Deresindeki temizlik çalışmalarına başladı. 29 Aralık 2016 yılında yaşanan sel felaketinde Yalınayak Deresinde can kayıpları meydana gelmişti. Sel felaketinin yeniden yaşanmaması için il genelinde çalışmalarına devam eden Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, ani yağışlarda taşkınların önlenmesi ve sel riskinin en aza indirilmesi açısından büyük önem arz eden dere temizliği konusunda hassas bir çalışma yürütüyor. Dere temizlik çalışmaları kapsamında 16 iş makinesi kullanılıyor.
Çalışmalarda, dere yatağı içerisinde biriken yabancı maddeler uzaklaştırılarak, suyun sağlıklı akışı sağlanıyor. Toplam 10 kilometrelik alanda yapılan çalışma ile vatandaşların kış mevsiminde sıkıntı yaşamasının önüne geçilerek, olası taşkın risklerinin ortadan kaldırılması amaçlanıyor.

“Muntazam bir şekilde temizlik yapılıyor”
Yalınayak Mahallesinde 5 dönemdir muhtarlık yapan Osman Yıldırım, çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, “Yalınayak deremizde her sene bir temizlik şart oluyor. Bu sene de Büyükşehir Belediye Başkanımızdan rica ettik. Bu yıl da çok güzel ve muntazam bir şekilde temizlik yapılıyor. Emeği geçen kişilerden Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Ara ara temizleniyordu ama bu şekilde temizlenmemişti. Bu sene çok detaylı temizlendi ve çok güzel oldu. Mahalleli de çalışmalardan memnun. Yaz aylarında sineklerden kurtulduk, kış aylarında da pisliklerin denize akmaması sağlanmış oluyor” dedi.

“İlk defa burada böyle bir şey yapıldığını görüyorum”
Arpaçsakarlar Mahallesi Muhtarı Mustafa Orgun Dağ da çalışmalardan dolayı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e teşekkürlerini iletti. Dağ, “Ben yeni muhtar oldum. İlk defa burada böyle bir şey yapıldığını görüyorum. Halkımız memnun. Vahap Seçer başkanımıza yaptığı işlerden dolayı Yalınayak ve Arpaçsakarlar mahalleleri olarak teşekkür ediyoruz. Çalışmaların devamını bekliyoruz” diye konuştu.
Halkkent Mahallesinde ikamet eden Mehmet Yener ise “Derelerin ıslahı güzel. Yazın sinekten, kışın mikroptan arındırır. Çalışmalardan memnunuz” ifadelerini kullandı.
Arpaçsakarlar sakinlerinden Koray Öcal de “Yaklaşık 40 yıldır Arpaçsakarlar’da yaşıyorum, ilk defa böyle güzel bir temizlik görüyorum” diye konuştu.

MERSİN

20 Kasım 2019 Çarşamba

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