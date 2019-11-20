Mersin GİAD üyeleri Ruanda Büyükelçisini ziyaret etti

Mersin Girişimci İşadamları Derneği (GİAD) yönetimi, Ruanda Büyükelçisi H. L.Williams Nkurunzıza’yı Ankara’da ziyaret etti.

Bir dizi ziyaret kapsamında Ankara’da bulunan Mersin GİAD Başkanı Mehmet Serkan İzol ve beraberindeki heyet, Ruanda Büyükelçisi Nkurunzıza’yı ziyaret ederek, Mersin iş dünyasıyla ilgili bilgi verdi, yapılabilecek işbirlikleri konularını görüştü.

Üyelerin yurtdışı bağlantılarını kuvvetlendirmek ve ihracatı artırmaya yönelik görüşmeleri sürdürdüklerini belirten Mersin GİAD Başkanı İzol, “Ruanda Büyükelçisi Nkurunzıza’ya bizlere zaman ayırıp fikir birliği yaptığı için teşekkür ediyorum. Bu tarz görüşmeler hem Mersin için hem de üyelerimizin yurtdışı bağlantılarını güçlü tutmak adına büyük önem taşıyor. İhracatımızın artması, dış pazardaki yerimizi daha yukarıya taşımak ve Mersin’in çıkarlarını gözetmek dernek olarak önceliğimizdir” dedi.

İzol, görüşme sonrasında Ruanda Büyükelçisi Nkurunzıza’yı, Mersin iş dünyası ile buluşturmak için kente davet etti. İzol’un davetini olumlu karşılayan Nkurunzıza, iş dünyası ile görüşmek için Mersin’e gelme sözü verdi.

MERSİN 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:54

GÜNEŞ 07:17

ÖĞLE 12:32

İKİNDİ 15:14

AKŞAM 17:37

YATSI 18:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.