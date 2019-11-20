Bozyazı'da Bağımlılık ile Mücadele Koordinasyon kurulu toplandı

"Hiçbir şey yok gibi hareket edemeyiz"

Mersin'in Bozyazı ilçesinde Bağımlılık ile Mücadele Koordinasyon kurulu toplandı.

İlgili kurum müdürlerinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda konuşan Bozyazı Kaymakamı Arif Yalçın, ilçede ilgili kurumların bağımlılıkla mücadele konusunda çalışmalarını azim ve kararlılıkla yürüttüğünü, yapılan çalışmaları ise titizlikle takip ettiklerini söyledi. Kaymakamlık Toplantı Sanonundaki program, görüş alışverişi ve bağımlılıkla mücadele konusunda önerilerin dillendirilmesinin ve önümüzdeki dönem yapılacak olan toplantının konu başlığının belirlenmesinin ardından sona erdi.

MERSİN 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:54

GÜNEŞ 07:17

ÖĞLE 12:32

İKİNDİ 15:14

AKŞAM 17:37

YATSI 18:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.