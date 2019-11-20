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Metro projesinde güzergah değişiyor Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Metro hattı ...

İHA

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin için önceki dönemlerde hazırlanan metro projesinde değişiklik yaptıklarını belirterek, yeni projenin hem maliyetinin düşük olacağını hem de metro hattının Şehir Hastanesi, yeni otogar ve üniversiteye kadar uzanacağını söyledi.

Metro projesinde güzergah değişiyor Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Metro hattı Şehir Hastanesi, yeni otogar ve üniversiteye kadar uzanacak"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin için önceki dönemlerde hazırlanan metro projesinde değişiklik yaptıklarını belirterek, yeni projenin hem maliyetinin düşük olacağını hem de metro hattının Şehir Hastanesi, yeni otogar ve üniversiteye kadar uzanacağını söyledi.
Seçer, Kadın Aile ve Çocuk Daire Başkanlığı’nın düzenlediği ve il genelindeki kadın muhtarların davetli olduğu etkinlikte, Mersin için büyük önem taşıyan metro projesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 805 mahalleden 21'nin kadın muhtarlardan oluştuğunu ifade eden Seçer, "Oran çok düşük. Yüzde 3 bile değil. Gelecek senelerde bu sayı biraz daha artabilir. Biraz çalışmamız lazım. Kadın muhtar sayısını artırmamız lazım. Belediye Meclisinde de durum farklı değil. 6 kadın meclisi üyemiz var. Benimle beraber 78 belediye meclisi üyesi var. Yüzde 8 gibi çok düşük bir oran. Bu sayının artması lazım” dedi.
“Mümkün olduğunca kadınlarla çalışalım”
Kadın çalışan sayısını artırmayı önemsediklerini belirten Seçer, “Kadınlar üstlendikleri işi daha iyi yapıyor. Genetik kodları öyle. Sokakları, parkları temizletemiyorduk. Şimdi gidin bir bakın. Geçtiğimiz günlerde evden çıktım. Bir kadın çalışanımız kaldırımları süpürüyor. Aracı durdurdum. İşine öyle bir odaklanmış, öyle bir çalışıyor ki. Bu insanların çalışmaya, ekmeğe ihtiyacı var. İlçe başkanının, il başkanının torpiliyle gelse böyle çalışmaz. Otobüs için 73 personel aldık 34’ü kadın. Vatandaşla yüz yüze olunan görev alanlarında mümkün olduğunca kadınlarla çalışalım diyoruz. Karar alma mekanizmalarında 8 kadın daire başkanımız var. Bunu belediyenin her kademesine yaymak istiyoruz. 10 bin çalışanımız var. Büyük bir insan kaynağı. Burada kadınlarımıza pozitif ayrımcılık uygulamak durumundayız” diye konuştu.
“Amacımız Mersin’e hizmet etmek”
31 Mart 2019 seçimlerinden bu yana geçen 8 aylık sürede, belediyede yapılan çalışmalar hakkında kadın muhtarlara bilgi veren Seçer, “Çok açık konuşuyorum, ciddi bir kadrolaşma olmuş. Aşağı çekiyorlar bizi, provoke ediyorlar. Bunlarla mücadele ettik” ifadelerini kullandı. Seçer, amaçlarının Mersin’e hizmet etmek olduğunu, bunun için her kesimle iletişim kurduklarını belirtti.
"6 bin 800 kişi Halk Kart aldı"
Göreve geldiklerinde Dosteli Marketler’in verimsiz, faydasız olduğunu gördüklerini, bunun üzerine bu marketleri kapatıp, sosyal yardımlar için 'Halk Kart' uygulamasına geçtiklerini anlatan Seçer, şunları söyledi: “6 bin 800 kişi bizden kart aldı. Ne zaman tespit edildi bunlar? Bizden önceki dönemde. Devletten de yoksulların kaydını aldık. Gidip ilçe başkanlıklarından almıyoruz bunu. Çalışmalarımız sürüyor, 10 bine kadar çıkacak. Gidiyor mahallesinin bakkalından alıyor. Mahalle esnafına da katkı sunuyor, evine yardım da giriyor. 7 bin 200 öğrenci yardım alıyor. Var mı alamayan? Geçen seneden kalan 500 lirayı da yatırdık, bin 250 lirayı da yatırdık. Kriz, tasarruf öğrenciye, yoksula olmaz. Tasarrufu arabadan yap, benzinden yap. Arabalar çifter çifterdi. Fazlalıkları iade ettik. 4 bin 200 öğrenci kurs alıyor. Çocuklar tiril tiril ortamda ders alıyor. Fırsat eşitliği eğitimde. Orada iyi eğitim verirsek, o çocuklar iyi üniversitelere gitmek için fırsat bulacak. Yani kendi parasıyla. Belediyenin parası benim param değil, senin paran. Öğrencilerin otobüs ücretine zam yapmayacağım sözüm söz. Diğerleri akaryakıt fiyatlarına göre değişebilir ama öğrenci 1 lira olarak kalacak.”
“Çorba ve süt önemli dokunuşlar”
Başkan Seçer, Akdeniz’de 17, Toroslar’da 7, Tarsus’ta 9 okulda haftada 55 bin ile 56 bin paket süt dağıtmaya başladıklarını da belirterek, mayıs ayına kadar 1 milyon 250 bin paket süt dağıtmayı hedeflediklerini kaydetti. Seçer, “Çocukların beslenmesine, spor faaliyetine, sanat faaliyetine devletin aile gibi sahip çıkması lazım. Biz bunu yapıyoruz. Küçük gibi görünebilir ama bunlar önemli dokunuşlar. Her sabah sıcak çorba dağıtıyoruz. Küçük gibi görünebilir. Ama sabah okula aç giden, evinde yiyecek ekmeği olmayan öğrenci için o çorbanın değeri ölçülmez” şeklinde konuştu.
Şehir Hastanesi ve otogara metro ile ulaşım
Seçer, kadın muhtarlarla buluşmasında, Mersin’in ulaşım sorununa köklü çözüm getirecek metro projesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Metronun hem güzergahını değiştirecek hem de maliyetini düşürecek bir proje hazırlayacaklarını ifade eden Seçer, metro hattının Şehir Hastanesi, yeni otogar ve üniversiteye uzanacağını söyledi. Seçer, daha önceki dönemlerde hazırlanan metro projelerinde MezitliGar arasında bir metro hattı yapılmasının öngörüldüğünü, Şehir Hastanesi, yeni otogar ve Mersin Üniversitesi'nin ise bu projelerde yer almadığını hatırlattı. Seçer, yolcu potansiyelini dikkate alarak, bu 3 noktayı da içine alan yeni bir metro projesi hazırlayacaklarını belirterek, “Metro kesin olacak. Muhtemelen haftaya lansman yapacağız. Şehir Hastanesi ve otogar hattına yüzeyden metro, fuar alanı kavşağından üniversiteye tramvay olacak. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinden MezitliGar hattı değil, Akdeniz’e de girelim dedik. Akdeniz ilçesi de metrodan faydalanacak. Eski otogardan başlayıp Siteler’den geçecek, Şehir Hastanesi’ne, oradan yeni otogara inecek” dedi.
Toplantıda, Seçer’in konuşmasının ardından kadın muhtarlar söz alarak görüş ve önerilerini, mahallelerinin sorunlarını dile getirdi.

MERSİN

20 Kasım 2019 Çarşamba

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