MESKİ'nin yağmursuyu hattı çalışmaları sürüyor

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, kentteki alt yapı çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda, Tarsus merkez Kavaklı Mahallesi’nin doğu kısmında yer alan ve son yıllarda konut sayısının hızla arttığı bazı sokaklarda, her şiddetli yağış sonrası oluşan su birikintilerine son vermek için Büyükşehir Belediyesi TarsusÇamlıyayla Şube Müdürlüğü bünyesindeki MESKİ ekipleri, kapsamlı çalışma gerçekleştirdi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren MESKİ Genel Müdürü Alaeddin Alkaç, ilçe genelinde ihtiyaç duyulan her noktada yağmursuyu ve içmesuyu hattı imalatlarına devam edeceklerini ifade etti. Alkaç, “Tarsus ilçemizde gerçekleştirdiğimiz yağmursuyu hat çalışmalarımız ile kış aylarında özellikle yağmur sularını tahliye etmede kolaylık sağlama ve oluşabilecek göllenmelerin önüne geçme amacındayız. Yağmursuyu hat çalışmalarımızı tamamlayarak, bölgedeki sorunların önüne geçiyoruz. Bunun yanında içmesuyu ihtiyacı olan bölgelerimizde de içmesuyu hatları çalışmalarına devam ediyoruz. Ekiplerimiz, Kavaklı Mahallesi’nin doğu kısmında yer alan ve son yıllarda konut sayısının hızla arttığı bazı sokaklarda, yağmursuyu çalışması gerçekleştirdi. İlçemizdeki alt yapı çalışmalarımızı kapsamlı ve titiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

MERSİN 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:54

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