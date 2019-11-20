Özel sporculardan teşekkür ziyareti

Özel Sporcular Basketbol Şampiyonası’nda 3. olan Türkiye Beyazay Derneği Mersin Şubesi Basketbol Takımı’nın Başkanı Gökhan Arsu, antrenör Mehtap Aydıncı ve sporcularla birlikte kupa sevincini paylaşmak amacıyla Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Ersan Topçuoğlu’nu ziyaret etti.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından 2229 Ekim’de düzenlenen Özel Sporcular Basketbol Şampiyonası’nda Türkiye Beyazay Derneği Mersin Şubesi Basketbol Takımı Türkiye 3’üncüsü oldu. Samsun’da gerçekleşen ve 1 hafta süren şampiyonada, 36 takım arasında Türkiye 3’üncüsü olan sporcular, Başkan Seçer’e destekleri dolayısıyla teşekkür etti.

MERSİN 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:54

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