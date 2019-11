7 yaşındaki çocuğun gözünden `çocuk halleri´

MERSİN´de, sokakta oynayan, çadır kente kalan, spor yapan çocukları fotoğraflan 7 yaşındaki Can Çınar Tucel, sergi açtı.

Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi tarafından 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü etkinlikleri kapsamında Can Çınar Tucel, `Çocuk Gözümle Çocuklar´ konulu ilk kişisel fotoğraf sergisini açtı. Mersin Adliyesi içerisinde yer alan Baro Odası´nda düzenlenen serginin açılışını Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz ve Can Çınar Tucel birlikte yaptı.

26 fotoğrafın yer aldığı sergi, 8 aylık bir çalışmanın ürünü olarak ortaya çıktı. Sokakta, çadır kentlerde, jimnastik salonlarında fotoğraf çeken minik Çınar´ın dedesi fotoğrafçı olan Nizamettin Düzgün, torununun fotoğrafla buluşmasını anlattı. Çınar´ın fotoğrafla henüz yaşında buluştuğunun bilgisini veren dede Düzgün, "Amacımız beraber olmaktı. Çektiği fotoğrafların başarılı olması üzerine Çınar´ı bir projeye yönlendirdim. Çocukları kendi gözüyle kendi boyunda birinin fotoğraflaması amacıyla `Çocuk Gözümle Çocuklar´ projesi haline getirdik. Birçok mekana gittik. Sokaklar, çadır kentler ve jimnastik salonları gibi çok farklı mekanlarda her kesimden çocukları gözlemesini sağlamaya çalıştık" dedi.

SERGİSİ OLAN EN KÜÇÜK FOTOĞRAFÇI

Çınar´ın henüz 4,5 yaşında iken Deniz Müzesi´nde açılan `Atatürk, Bayrak ve Mehmetçik´ konulu karma sergide 2 eserinin yer aldığını dile getiren dede Düzgün, "Şuan fotoğraf sergisi olan en küçük fotoğrafçı unvanına sahip. Fotoğraf benim tutkumdu, Çınarda benim tutkumdu. Biz tutkularımızı birleştirdik, beraber gezmekten çok keyif alıyoruz. Hala şehir dışı ve şehir içerisinde fırsat buldukça beraber fotoğraf gezilerine katılıyoruz. Bu şekilde dünyayı tanımasını, hayat hakkında fikir geliştirmesini sağlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Avukatlar tarafından büyük beğeni alan sergi Mersin Adliyesi içerisinde yer alan Baro Odası´nda 3 gün boyunca açık kalacak.



MERSİN 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:54

GÜNEŞ 07:17

ÖĞLE 12:32

İKİNDİ 15:14

AKŞAM 17:37

YATSI 18:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.