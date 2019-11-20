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Erdemli Belediyesi'nden meslek ve kariyer eğitimi

İHA

Erdemli Belediyesi tarafından 12. sınıflar ile mezun öğrencilere yönelik meslek ve kariyer eğitimi düzenlendi.

Erdemli Belediyesi'nden meslek ve kariyer eğitimi

Erdemli Belediyesi tarafından 12. sınıflar ile mezun öğrencilere yönelik meslek ve kariyer eğitimi düzenlendi.
Belediye Kültür Merkezinde gerçekleştirilen eğitimde öğrencilere, meslek hayatında yaşanılan sıkıntılar, üniversite seçimi, mesleği doğru bir şekilde tanımaları ve kendi yetenekleri doğrultusunda meslek seçimi yapmaları anlatıldı.
Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Erdemli Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Cemile Çiçek ile çok sayıda öğrencinin katıldığı eğitim programında hukuk, tıp, iş dünyası, çocuk gelişimi, veterinerlik ve eğitim alanlarında uzman ve akademisyenler ders verdi.
Programda konuşan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, eğitimde hiçbir fedakarlıktan kaçınmadıklarını ve ellerinden gelenin fazlasını yapmaya çalıştıklarını belirterek, "Belediye olarak Atatürk’ün gösterdiği hedefe adım adım ilerlemek ve onun gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine bu ülkeyi kavuşturmak adına rutin belediyeciliğin dışında birçok faaliyetimiz var. Biz geleceğin aydınlık ve modern Türkiye’sini oluşturmak adına düzenlediğimiz kurs merkezlerini çok önemsiyoruz. Bu manada ilk 10 bine giren onlarca öğrencimiz var. Bunun yanında kreşimiz var. Şu anda kreşimizde 3 yabancı dil öğretiyoruz. Çocuklarımızın meslek seçimi hakikaten çok önemli, zaten bu güne kadar sizlerin motivasyonunu artırmak adına Türkiye’de isim yapmış uzmanlarımızı buraya getirdik. Kariyer seçimi, meslek seçimi çok önemli. Uzmanlarımız sizlere hangi mesleği ne şekilde seçeceğinize dahil engin tecrübelerini aktaracaklar ve inşallah yarın seveceğiniz bir meleği icra etmek adında önemli bir mesafe kat edeceksiniz. Türkiye Cumhuriyeti, sizlerle birlikte 21. yüzyılda çok daha iyi yerlere gelecek. Duamız, temennimiz, çalışmamız, tüm gayretimiz 21. yüzyılın Türk asrı olmasıdır" dedi.
Erdemli Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Cemile Çiçek ise meslek seçiminin önemine dikkat çekerek, "Çünkü hayatımızın çok önemli bölümü iş yerinde geçiyor. Hatta özel yaşamımızdan da önemli. Çünkü insan mesleğiyle birlikte kişiliği de bütünleşiyor. Ona göre kişiliğiniz oluşuyor. Bir doktorsanız doktor gibi bir yaşam tarzınız ve ona göre öz verileriniz, değer yargılarınız biçimleniyor" diye konuştu.
Alanında uzman 14 kişinin eğitim verdiği ve iki gün süren meslek ve kariyer eğitimi sonunda, katılımcılara Erdemli Belediyesi tarafından katılım belgesi verildi.

MERSİN

20 Kasım 2019 Çarşamba

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