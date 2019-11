Mersin'de 'Ben çocuğum' etkinliği Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Çocuklarımız her şeyin en güzeline layık"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesi tarafından 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla düzenlenen 'Ben çocuğum' etkinliğine katıldı.

Kongre ve Sergi Sarayı’ndaki etkinlikte çocuklarla bir araya gelen Seçer, çocukları çok sevdiğini vurgulayarak, “Bugün çocuk hakları günü. Bugünün anlamı tek cümle ile çocuklarımız yetişmiş bireylerden farklıdır. Onların da hakları vardır. Onların da istekleri, talepleri vardır ve bizler yetişkinler, ebeveynler, anneler babalar da onları anlamak zorundayız. Bugün vesilesiyle çocuklarımızın sorunlarını, taleplerini, Türkiye’de ve dünyada çocuk olmanın ne demek olduğunu, savaşların, kötülüklerin çocuklarımıza verdiği olumsuzlukları, bizlerin bu olumsuzlukları ortadan kaldırmak için nasıl çaba göstermemiz gerektiğini konuşacağız, tartışacağız” dedi.

“Çocuklarımız her şeyin en güzeline layık”

Çocukların her şeyin en iyisine layık olduğunu kaydeden Seçer, “Belediye başkanınız, sizin büyüğünüz olarak, beni nasıl görüyorsanız ağabeyiniz, amcanız, dayınız, hepinizi çok seviyorum. Bilmenizi istiyorum ki, sizler her şeye layıksınız. Geleceğimizi sizlere emanet edeceğiz. Bizim özlemlerimizsiniz. Ben de babayım, benim de çocuklarım var. Çocuklarımla beraber olduğum zaman dünyanın en keyifli insanı oluyorum. Gelecek hayallerimi çocuklarımla kuruyorum. Güzellikleri onlarla yaşamak istiyorum, acı yaşamak istemiyorum. Çocuklarımız her şeyin en güzeline layık diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Sosyal devlet anlayışı içerisinde çocuklarımız için ne yapmamız gerekiyorsa, onu yapacağız”

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak birçok konuda çalışmalar yaptıklarını belirten Seçer, “Çocuklarımızın, ülkemizin geleceğinde ne kadar önem taşıdığını biliyoruz ve bu bilinçle çalışmalar yapıyoruz. Çocuklarımızın ülkesine, toplumuna faydalı birer birey yetiştirme görevinden yola çıkarak, sosyal devlet anlayışı içerisinde eğitiminden sağlığına kadar ne yapmamız gerekiyorsa, onu yapacağız. Bir çocuğun annesi, babası sadece biyolojik annesi babası değil, devlet de onun annesi babasıdır. Anayasal olarak çocuklarımızı koruma görevi bize yüklenmiş. Biz hukuk devletiyiz ve bu görevimizi yerine getirmek zorundayız. Bu keyfe keder yapılacak bir iş değil, bir himmet de değil. Bir belediye başkanı olarak yasaların bana emrettiği yetkileri kullanarak görevimi yapmak zorundayım. Ama bunu da yaparken tabiki baba şefkatimi de ortaya çıkararak, çocuklarımıza pozitif ayrımcılık da yapma zorunluluğumuz var” diye konuştu.

Seçer, minikleri Tarsus Gençlik Kampına davet etti

Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesi olarak, çocuklara ve kadınlara büyük önem verdiklerini ve bu doğrultuda seçim öncesi de söz verdikleri gibi Kadın, Aile ve Çocuk Daire Başkanlığını kurarak, başına da kadın bir daire başkanı getirdiklerini dile getirdi. Tarsus’taki gençlik kampı etkinliklerinden bahseden Seçer, miniklere gençlik kampını ziyaret edip, etmediklerini sordu. Bazı çocukların etkinliğe katıldığını öğrenen Seçer’in, “Gençlik Kampı’nı beğendiniz mi?’ sorusuna minikler “Evet” yanıtını verdi. Başkan Seçer, “Bugüne kadar orada misafir etmediğimiz çocuklarımızı da listeye alacağız ve orada ağırlayacağız. Son derece güzel fiziki koşulları sağladık. Çocuklarımız hafta sonu okul dışı saatlerinde gelsinler, oralarda toprakla, çamurla, suyla debelensinler. Bütün kötü elektriklerini oraya bıraksınlar. Mutlu bir şekilde kardeşleri, arkadaşları ile zaman geçirsinler istiyoruz” dedi.

“Kreş sayısını bizim dönemimizde, mümkün olan en yüksek sayıya çıkaracağız”

Kreşlere verdikleri önemden de söz eden ve Büyükşehir Belediyesi olarak ilk kreşi Mersin Toptancı Hali civarında açacaklarını kaydeden Seçer, “Orada çok sayıda kadın sebzemeyve ambalajı işinde çalışıyor ve gelirleri düşük insanlar. İmkanlarımızı zorlayarak Mersin'de kreş sayısını, mümkün olan en yüksek sayıya çıkaracağız. Bizim için eğitim ve kreş çok önemli. Anne işe gidiyor, evde çocuğunu bırakıyor. Kendi işte ama aklı çocuğunda. Onun yaşadığı stresi bir düşünün. Mersin’de madde bağımlılığı yaşı 6 yaşına kadar inmiş. Annebaba çalışıyor. Evinde ekmeğinin peşine mi düşsün, çocuğunu mu düşünsün? Biz belediye olarak düşünmek zorundayız. Bu sebeple kreş sayımızı hızla arttırmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

“Mersin’e 40 kilometre bisiklet yolu kazandıracağız”

Seçer, çocuklara “Belediye başkanınız olarak benden ne istersiniz, ne yapmamızı istersiniz?” diye sordu ve çocuklardan birbirinden farklı, güzel yanıtlar aldı. Minikler tek tek ayağa kalkarak, park, eğlence alanı, bisiklet yolu, kedi evi istedi. Bunun üzerine Başkan Seçer, “Ben de notlarımı almışım. Çocuklar benden en çok park ve oyun alanı istiyor. Bakın çocuklar ne kadar güzel ve masum şeyler istiyor. Hepsi haklı talepler. Oyun parklarını, bisiklet yollarını geliştireceğiz. Çocuklarımız güvenli bir alanda bisiklet kullanabilirsin. Mersin’e 40 kilometre bisiklet yolu kazandıracağız. Çalışmalarımız devam ediyor. Proje bitmek üzere. Çok kısa süre sonra bunu hayata geçireceğiz. Kedi evi istiyorlar. Bütün çocuklar hayvanları seviyor. Biz de onları seviyoruz. Sizler için çok güzel şeyler yapmak istiyoruz. Sizlerin mutlu, sağlıklı bireyler olmanızı, memleketine, vatanına, milletine, insanlığa faydalı birer bireyler olmanızı istiyoruz. Sizler her şeye layıksınız, her şeyi hak ediyorsunuz. Hepinizi çok seviyorum” ifadelerini kullandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin 'Ben çocuğum' adlı programına katılan gruplar, birbirinden farklı ve renkli performanslarını çocuklar için sergiledi. Katılımcıların büyük beğenisini toplayan performansların ardından öğrencilere yemek ve süt de dağıtıldı. Programın sonunda Meral Seçer ile Kadın Aile ve Çocuk Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, etkinliğe emek veren bütün öğretmenlere çiçek takdim etti.

