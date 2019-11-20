Tarsus'ta ev yangını

Mersin'in Tarsus ilçesinde ikamette çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi.



Yangın, Karakütük Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Köse'ye ait 6 kişinin yaşadığı evde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında eşyalar ve ev kullanılamaz hale geldi. Tarsus Orman İsletme Müdürlüğüne ait itfaiye araçlarının müdahale ettiği yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, can kaybının olmaması teselli kaynağı oldu.

MERSİN 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:54

GÜNEŞ 07:17

ÖĞLE 12:32

İKİNDİ 15:14

AKŞAM 17:37

YATSI 18:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.