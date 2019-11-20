Tarsus´ta elektrik kontağından evde yangın çıktı

- MERSİN'in Tarsus ilçesinde, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında, ev, kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 17.00 sıralarında, Tarsus ilçesi Karakütük Mahallesi'nde, Mustafa Köse'ye ait, 6 kişinin oturduğu evde, kimsenin olmadığı sırada çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Tarsus Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince yangın, kısa sürede söndürüldü. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında, eşyalar ve ev kullanılamaz hale geldi.



MERSİN 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:54

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