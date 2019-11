Başkan Tarhan, lösemili çocuklarla lunaparkta eğlendi

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Dünya Çocuk Hakları Gününde, Mersin Üniversitesi Çocuk Onkolojisi Bölümünde tedavi gören çocuklarla bir araya geldi. Lösemili çocukları ve ailelerini öğle yemeğinde Mersin Marina’da ağırlayan Başkan Tarhan, daha sonra lunaparkta çocuklarla birlikte çarpışan arabaya ve dönme dolaba bindi.

Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, Mersin Üniversitesi Çocuk Onkolojisi Bölümünde tedavi gören çocuklar ve aileleriyle Mersin Marina’da hizmet veren bir kafede öğle yemeğinde bir araya geldi. Yemeğini çocuklarla birlikte yiyen Tarhan'ın, bazı çocuklarla bilek güreşi yapması eğlenceli anların yaşanmasına neden oldu. Bilek güreşinde Başkan Tarhan’ı yenen çocuklar zaferlerini alkışlarla kutladı.

Daha sonra çocukları Joy Port oyun alanında misafir eden Tarhan, eğlenceye ortak oldu. Çarpışan arabaya, dönme dolaba ve oyuncak trene çocuklarla binen Tarhan, unutulmaz bir gün yaşadı.

Bu özel günü dondurma ziyafeti ile sonlandıran çocuklar, daha önce birçok etkinlikte bir araya geldikleri Başkan Tarhan’ın kendilerine hazırladığı sürprizle mutlu olduklarını dile getirerek, “Çok eğlendik. Hayatımızın en mutlu günlerinden birisini yaşadık. Neşet amcamızla birlikte yemek yedik, çarpışan arabaya bindik. Çok teşekkür ederiz” dediler.

Çocuklarının yüzlerinin güldüğünü görmenin kendilerini bir kez daha mutlu ettiğini belirten aileler de “Başkanımız hiçbir özel günde bizi unutmuyor. Bayram coşkusunu da özel günleri de Başkanımız Neşet Tarhan sayesinde güzel bir şekilde geçiriyoruz. Allah kendisinden razı olsun. Çocuklarımızı gülerken görmek dünyada her şeye değer” ifadelerini kullandılar.

İnsanların yaşamın her evresinde çeşitli sağlık sorunları ile karşılaşabileceğini söyleyen Tarhan ise tedavi gören çocukların iyi olmalarının yolunun, onlara destek olan ailelerinin de iyi olmalarından geçtiğini söyledi. Ailelerin morallerini yüksek tutarak çocuğun tedavisine destek olması gerektiğini ifade eden Tarhan, “Gönül ister ki, hiçbir çocuğumuz bu tür bir acı yaşamasın. Bu tür hastalıklar maalesef gerek hastamız için gerekse aileleri için büyük özveri isteyen durumlardır. Her zaman yanlarında olmaya ve moral vermeye gayret gösteriyorum. Dünya Çocuk Hakları Gününde de bu çocuklarımızın ve ailelerinin hastane ortamından uzakta bir gün geçirmelerini istedik. Çocukların coşkusunu ve ailelerin gözündeki mutluluğu görünce bir o kadar da ben mutlu oldum. Bize destek veren Mersin Marina yönetimine ve misafir eden işletmelere teşekkür ederim” diye konuştu.

MERSİN 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:55

GÜNEŞ 07:18

ÖĞLE 12:32

İKİNDİ 15:14

AKŞAM 17:36

YATSI 18:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.