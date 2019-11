Seçer: “Çalışkanlığı akılla taçlandıramıyorsanız hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur” Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Mersin Kent Konseyi Yürütme Kurulu Toplantısına katıldı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, vatandaşların beklentilerini karşılayabilmek için çok çalışırken, bir taraftan da akılcı olmak gerektiğini belirterek, “Çalışkanlık güzeldir ama siz bunu akılla taçlandıramıyorsanız hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur” dedi.

Başkan Seçer, Mersin Kent Konseyi Yürütme Kurulu Toplantısına katıldı. Toplantıda yaptığı konuşmada, Mersin Kent Konseyi Başkanlığına yeni seçilen Faik Burakgazi’ye başarılar dileyen Seçer, değişimin önemine dikkat çekti. Seçer, “Yeni bir süreç, yeni bir oluşum. Her zaman yenilenmekte fayda vardır. Ben değişime, yeniliğe ve bunun sağlayacağı sinerjiye inanan bir yöneticiyim. Bundan önceki dönemde de çok değerli çalışmalar oldu. Geçtiğimiz dönem Kent Konseyi başkanımıza ve nezdinde tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyoruz. Kısa bir süre de olsa 7 ay beraber çalışma imkanımız oldu. Daha sonra, mevzuat gereği genel kurul kararı alındı. Sürecin içerisinde olarak daha katılımcı, daha temsiliyeti yüksek, daha etkin görev yapabilecek bir oluşumu sağlama adına naçizane katkılarımız oldu. Buna özen gösterdik. Mersin'in sosyolojisine, özelliklerine, dinamiklerine uygun bir yapı oluşsun diye arzu ettik” diye konuştu.



“Kent Konseyinin herkesi temsil edebilecek bir yapıda olması talebimiz son derece doğaldır”

Mersin’in çok farklı kültürleri bir arada bulunduran bir kent olduğuna işaret eden Seçer, “Mersin her anlamda çok renkli bir şehir. Bizde bir moda söylem vardır; ‘Mersin’in bir kimliği yok. Tarım kenti mi, turizm kenti mi?’ Mersin’in çok kimliği var. Yani bu niye rahatsız eder? Bırakın tarım olsun, lojistik olsun, sanayi olsun, her şey olsun. Mersin’in bir kimliği var. Farklı, rengarenk etnik yapılar, inanç grupları ülkemizin farklı bölgelerinden kimisi güvenlik kimisi ekonomik kaygıyla kimisi çocuklarına daha iyi bir yaşam sağlama umuduyla buraya gelmiş. Kuzeyden, doğudan, batıdan, Orta Anadolu’dan birçok farklı yapıda insanların bir arada olduğu bir kentte yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Mersin’in parlamentoda grubu bulunan siyasi partilerin temsilci çıkardığı ender şehirlerden biri olduğunu vurgulayan Seçer, “Böyle bir yapı içerisindeki şehri yönetirken her alanda kapsayıcı ve kucaklayıcı olmak durumundayım. Bu gereklilik değil zorunluluk. Eğer burada huzuru tesis edeceksek, sosyal beraberliği, aidiyet bilincini bu kente vereceksek, başta ben Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bu çerçevede hareket etmek zorundayım. Uygulamalarım, söylemlerim, alacağım kararlar bu çerçevede olmak zorunda. İşte bu zorunluluktan kaynaklı bir karardır Kent Konseyi’nin temsiliyetinin geniş bir satıhta olması. Mümkünse herkesi temsil edebilecek bir yapıda olması talebimiz herhalde son derece doğaldır” şeklinde konuştu.



“Mersin, marka kent olma yolunda büyük umutlar vadeden bir kent”

Mersin gibi bir kenti yönetmenin hem zor hem de kolay birçok yönü olduğunu ifade eden Seçer, “Mersin, hareket eden, birçok potansiyel içeren, yaşayanların beklentisinin yüksek olduğu bir kent. Hareketli olduğu, gelişim beklendiği için sürekli sorun çıkabilecek bir kent. Ama bunun yanında da bu sorunları çözecek her türlü güce sahip bir kent. Ekonomik kaynağı, insan kaynağı, tarihi, kültürel birikimi son derece iyi. İnşallah sağlayabilirsek de marka kent olma yolunda büyük umutlar vadeden bir kent. Dolayısıyla bu açıdan da zorlanabileceğimizi düşünmüyorum ve işimi de keyifle severek yapıyorum” dedi.



“Çalışkanlık güzeldir ama siz bunu akılla taçlandıramıyorsanız hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur”

Vatandaşların beklentilerini karşılayabilmek için çok çalışırken, bir taraftan da akılcı olmak gerektiğine vurgu yapan Seçer, şöyle devam etti: “Biz sadece bölgemizde, ülkemizde değil, dünyada huzur olsun, barış olsun, adaletli paylaşım olsun, hukuk olsun, insanlar hakkını arayabilsin, mutlu bir yaşam olsun, savaş olmasın, barış olsun istiyoruz. Her canlı yaşama hakkına sahiptir, bu uygulanabilsin. Biz bunları arzu ediyoruz ve bu yolda da elimizden geleni değil, gereğini yapacağız. Dönem o dönem. Bu dönemde sıradan bir yerel seçim, sıradan bir belediye başkan adayı, sıradan bir belediye başkanı olarak seçilmediğimizin farkındayız. Siyasal, sosyal, ekonomik, her anlamda olağanüstü koşulların yaşandığı bir ülkede belediye başkanı olduk. Bu da doğal olarak bizden beklentileri üst seviyede tutuyor ve toplum da haklı. Bu beklentileri karşılamamız için çok çalışmamız gerektiği gibi akılcı da olmamız gerekiyor. Çalışkanlık güzeldir ama siz bunu akılla taçlandıramıyorsanız hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Çalışkan olalım ama akıllı olalım. Ne yaptığımızı, nerede, nasıl, neye dokunacağımızı bilelim. Aşamayacağımız engel yoktur.”



Batuhan, bir gününü Başkan Seçer ile geçirdi

Toplantıda ayrıca İzmir’de özel bir kolejde 1. sınıf öğrencisi olan Batuhan Hıdıroğlu da yer aldı. Tarsuslu olan Batuhan, ara tatil dolayısıyla memleketine geldi ve ‘Mesleki Gölge Projesi’ ödevi kapsamında bir gününü Başkan Vahap Seçer ile geçirdi. Batuhan, Başkan Seçer ile beraber katıldığı toplantılara, gittiği programlara eşlik etti ve Seçer’in çalışmalarını nasıl sürdürdüğünü gözlemledi.

Başkan Seçer ile Kent Konseyi Yürütme Kurulu Toplantısına da katılan Batuhan söz alarak, “Bizim okulumuzda da buradaki kent konseyi gibi bir grubumuz var. Çevremizdeki, okulumuzdaki sorunlara eğiliyoruz. Gözümüzü kapatmıyoruz. Bugün başkanımızın yanındayım, onun ne yaptığını izliyorum. Onun ayak izlerini takip ediyorum. Benim gibi belediye başkanı olmak isteyen arkadaşlarım için bugünle ilgili okulda görsellerle büyük bir sunum yapacağım” dedi.

