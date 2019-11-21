Çaldıkları küçükbaşları ucuza satan hırsızlar yakalandı

- MERSİN'in Çamlıyayla ilçesinde piyasa fiyatının altına satılan küçükbaşların çalıntı olduğunu belirleyen jandarma, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay, Çamlıyayla ilçesine bağlı Korucak Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede çalınan 40 küçükbaşla ilgili Çamlıyayla İlçe Jandarma Komutanlığı ve Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Araştırmalar sonucunda, çalınan 40 küçükbaşın ucuz fiyattan bir kişiye satıldığı belirlendi. Hayvanları satın alan kişiyi tespit eden ekipler, 4 hırsızlık şüphelisinin de kimliğini de belirledi. Yapılan operasyonla 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Küçükbaşlar sahibine teslim edilirken, adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



MERSİN 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:55

GÜNEŞ 07:18

ÖĞLE 12:32

İKİNDİ 15:14

AKŞAM 17:36

YATSI 18:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.