Beş minik yavruyu çuvala koyup ormana attılar Mersin’de yeni doğmuş 5 köpek yavrusu, bir çuvala konularak ormanlık alanda ölüme terk edildi Bir vatandaşın bulduğu, soğuktan ve açlıktan ölmek üzere olan yavrulara Mersin Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı

– Mersin’in Erdemli ilçesinde 5 köpek yavrusu, bir çuvala konularak ormanlık alana atıldı. Hayvancılıkla uğraşan bir vatandaşın bulduğu minik yavrulara Mersin Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mersin’in Erdemli ilçesi Hacıalanı Yaylasında hayvancılıkla uğraşan Süleyman Boz isimli bir vatandaş, evinden hayvanlarının bulunduğu meraya giderken bazı sesler duydu. Sesin geldiği noktaya doğru giden Boz, seslerin ağzı bağlanmış bir çuvaldan geldiğini fark etti. Boz, çuvalın ağzını açınca şok eden bir manzarayla karşılaştı.



Ölmek üzereyken bulundular

Henüz 5 günlük olduğu tahmin edilen beş yavru köpeğin ölmek üzere olduğunu gören Boz, Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevini arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, kısa sürede 85 kilometre uzaktaki yavrulara ulaştı. Hava sıcaklığı 5 dereceye düşen ormanlık alanda donmak üzereyken bulunan yavrulara ilk müdahaleyi olay mahallinde yapan ekipler, genel muayene ve bakım için aldıkları yavruları hayvan ambulansı ile Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevine götürdü. Burada temizlik, muayene ve bakımları yapılan yavrular, karınları da doyurularak güvence altına alındı.



“Geç kalmış olsaydık hepsi ölürdü”

Yavrulara ulaşır ulaşmaz gereken her türlü bakımın yapıldığını ve artık güvenli ellerde olduğunu aktaran Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Sahipsiz Hayvanlar Şube Müdürü Mehmet Cücük, “Yavrulara ulaştığımızda durum gerçekten içler acısıydı. Biraz daha geç kalsak maalesef bu yavruların hepsi ölmüş olabilirdi. Neyse ki, seslerini duyurmayı başardılar ve duyarlı bir vatandaşın bize durumu bildirmesi üzerine artık güvenli ellerdeler. 4 kız ve 1 erkek olmak üzere 5 yeni yavruyu daha ailemize kattık. ‘Beşkardeşler’ ismini verdiğimiz yavruların artık annesi de babası da ailesi de biz olacağız. Beşkardeşler artık emin ellerde” dedi.

Yavruların kim ya da kimler tarafından canice ölüme terk edildiği bilinmezken, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından koruma altına alınan yavruların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

MERSİN 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:55

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