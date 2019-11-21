Yakan, MİSİAD Genel Başkan Yardımcısı oldu

Mersinli iş insanı ve aynı zamanda Gözlükçüler Odası Başkanı da olan Serkan Yakan, MİSİAD Mersin Şube Başkanlığından sonra genel başkan yardımcılığı görevine de getirildi.

Ankara’da yapılan Memleketçi, Sanayici ve İşadamları Derneği (MİSİAD) genişletilmiş divan kurulu toplantısı, Genel Başkan Feridun Öncel başkanlığında toplandı. Toplantıda 2020 yılı içerisinde ülke şartları, ekonomik, sosyal ve iktisadi konular ele alındı.

Divan kuruluna seçilen Mersin Şube Başkanı Serkan Yakan, MİSİAD Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Ankara’daki genişletilmiş divan toplantısında konuşan Yakan, ülkede son dönemde yaşanan sıkıntılı sürecin, el ele verip güç birliği yaparak aşılabileceğini söyledi. Yakan, “'Ülkeyi sevmek, şehrini sevmekle' başlar sloganıyla, güzel kentimiz Mersin için iyi şeyler yapmaya devam edeceğiz. Mersin gerçekten her şeyi ile örnek olabilecek bir kentimiz ve kentimizin gelişimine katkı sunmak bizim görevlerimiz arasında” dedi.

MERSİN 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:55

GÜNEŞ 07:18

ÖĞLE 12:32

İKİNDİ 15:14

AKŞAM 17:36

YATSI 18:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.