3 Ocak Şiir Yarışması başvuruları başladı

Toroslar Belediyesinin, Mersin Yazarlar Derneği (MEYAD) ile birlikte organize ettiği 3 Ocak Mersin’in Kurtuluşu Konulu şiir yarışmasının başvuruları başladı.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 18 yaşını doldurmuş olan herkesin katılabileceği yarışmada, 3 Ocak 1922 tarihinde bir daha sönmemek üzere yakılan bağımsızlık meşalesinin ruhu ortaya konulacak.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Mersinliler, Mersin’e sahip çıkınız’ sözünden hareketle bize bırakılan emanete sahip çıkmak ve kentimizin yararına olacak her türlü girişimde yer almak bizim görevimizdir. Türk Milletinin hiçbir zaman esarete boyun eğmeyeceğini bir kez daha bütün dünyaya gösterdiğimiz bu tarih, Mersin’in yeniden doğuşu olmuştur. Bizler de 3 Ocak Mersin’in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 98. yıl dönümünde, yeni nesillere verilen bu kutsal mücadeleyi ve tarih şuurunu aşılamak amacıyla şiir yarışması düzenliyoruz. Başta Türk milleti olmak üzere, Mersin halkı için bağımsızlığı ifade eden oldukça önemli ve özel bir gün olan 3 Ocak Kurtuluş Bayramını yürekten kutluyor, yarışmaya tüm halkımızın katılımını bekliyoruz” dedi.



“Herkesi yarışmaya ediyorum”

MEYAD Başkanı Rüştü Aydın ise Mersin'de var olan milli heyecana şairlerin güzel şiirleriyle katkı vermeyi amaçladıklarını söyleyerek, “Bu önemli günün anısına, Toroslar Belediye Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz’ın destekleriyle şiir yarışması düzenliyoruz. Günün anlamına uygun olan bu yarışmamıza desteklerini esirgemeyen Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz’a teşekkür ediyorum. Tüm şairlerimizi, şiir yazıyorum diyen herkesi de yarışmaya davet ediyorum” diye konuştu.

Birinciye tam altın, ikinciye yarım altın ve üçüncüye çeyrek altının verileceği yarışmaya katılmak isteyenler, şiirlerini 13 Aralık 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar MEYAD’a ulaştırabilecekler. Yarışma ile ilgili detaylı bilgi www.toroslarbld.gov.tr ve www.mersinyazarlardernegi.org adreslerinden edinebilecek. Yarışma sonucu, 3 Ocak 2020 tarihinden önce yapılacak etkinlik ile yarışmacılara duyurulacak.

MERSİN 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:55

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