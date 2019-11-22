Mut’ta 1 ayda 9 bin ton sıcak asfalt döküldü

– Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, Mut ilçesinde aralıksız olarak sürdürdükleri sıcak asfalt çalışmasını tamamladı. Çalışmalar kapsamında, ilçede bir aydan kısa bir sürede 9 bin ton sıcak asfalt dökümü gerçekleştirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi asfalt döküm çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, Mut’ta aralıksız olarak sürdürdükleri sıcak asfalt çalışmalarını hızla tamamladı. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, geçen 5 yıllık ortalamaya göre, Mut’ta yılda yaklaşık 6 bin ton asfalt dökümü yapılırken, son çalışma kapsamında bir aydan kısa bir sürede 9 bin ton sıcak asfalt dökümü gerçekleştirildi.

Ekipler, Mut’ta toplam 5 mahallede kapsamlı bir asfalt çalışması yaparak, 6 bin 180 metre yola, toplam 9 bin ton sıcak asfalt döktü. Çalışmalar kapsamında, Meydan Mahallesi; Marangozlar Caddesi, Meydan Caddesi, Çevre Yolu Caddesi, Kızılseki Caddesi ve Yıldırım Sokak, Cumhuriyet Mahallesi; Bulgurcular Caddesi ile Emel Sokak, Deveci Mahallesi; Selamlı Caddesi, Doğancı Mahallesi; Hükümet Caddesi ve Yatırtaş Mahallesinde sıcak asfalt kaplama çalışmaları ekipler tarafından tamamlandı.

MERSİN 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:56

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