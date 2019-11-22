Mezitli Belediyesi, kaplumbağalar için hukuk mücadelesi başlattı Mezitli Belediyesi, caretta caretta, yeşil deniz kaplumbağası ve endemik kum zambaklarının üreme ve yaşam alanı olan Gümüşkum 100. Yıl Tabiat Parkı'nın, binlik ve 5 binlik planlara ‘rekreasyon alanı’ olarak işaretlenmesini mahkemeye taşıdı Başkan Tarhan: “Alan, yapılaşma tehlikesiyle karşı karşıya”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Mezitli Belediyesi, kaplumbağalar için hukuk mücadelesi başlattı Mezitli Belediyesi, caretta ...

İHA

Mezitli Belediyesi, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan caretta caretta, yeşil deniz kaplumbağası ve endemik kum zambaklarının üreme ve yaşam alanı olan Gümüşkum 100. Yıl Tabiat Parkı'nda yaşanacak yapılaşma tehlikesine karşı hukuk mücadelesi başlattı. Belediye, alanın binlik ve 5 binlik planlara 'rekreasyon alanı' olarak işaretlenmesine itiraz ederek, Mersin Bölge İdare Mahkemesinde dava açtı.

Mezitli Belediyesi, kaplumbağalar için hukuk mücadelesi başlattı Mezitli Belediyesi, caretta caretta, yeşil deniz kaplumbağası ve endemik kum zambaklarının üreme ve yaşam alanı olan Gümüşkum 100. Yıl Tabiat Parkı'nın, binlik ve 5 binlik planlara ‘rekreasyon alanı’ olarak işaretlenmesini mahkemeye taşıdı Başkan Tarhan: “Alan, yapılaşma tehlikesiyle karşı karşıya”

Mezitli Belediyesi, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan caretta caretta, yeşil deniz kaplumbağası ve endemik kum zambaklarının üreme ve yaşam alanı olan Gümüşkum 100. Yıl Tabiat Parkı'nda yaşanacak yapılaşma tehlikesine karşı hukuk mücadelesi başlattı. Belediye, alanın binlik ve 5 binlik planlara ‘rekreasyon alanı’ olarak işaretlenmesine itiraz ederek, Mersin Bölge İdare Mahkemesinde dava açtı.
Mezitli Belediyesi, ihale ile özel bir şirkete verilen Gümüşkum 100. Yıl Tabiat Parkı'nın, hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında rekreasyon alanı olarak işaretlenmesini mahkemeye taşıdı. Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan caretta caretta, yeşil deniz kaplumbağası ve endemik kum zambaklarının üreme ve yaşam alanı olan bölgenin, onaylanacak planla yapılaşmaya açılacağını iddia eden Mezitli Belediyesi, Mersin Bölge İdare Mahkemesine başvurarak planın iptalini istedi.
Belediyeden yapılan açıklamada, incelemeler sonucu konunun hassasiyetini dikkate alan Bölge İdare Mahkemesini kısa sürede dava sürecini başlattığı belirtilerek, “Bölge İdare Mahkemesi, verdiği ara kararla konu hakkında planı onaylayan Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığından ayrıntılı bilgi istedi” denildi.

“Hazırlanan planda çelişkili ifadeler var” iddiası
Mezitli Belediyesi, açtığı davada, bahsi geçen planın farklı paftalarında farklı ifadeler kullanıldığını, bu durumun yapılaşmanın önünü açabileceğini belirtti. Mezitli Belediyesi, Bölge İdare Mahkemesinde açtığı dava dilekçesinde şu hükümlere yer verdi:
“Plan hükümlerine göre, bu alan dışında yapı yaklaşma mesafesi ile sınırlanan alan içerisinde halkın eğlence ve dinlenme gereksinimini karşılamak amaçlı açık spor sahaları, yürüyüş, açık alan aktivitelerinin yapılmasına yönelik kullanımlar ile takılıp sökülebilir nitelikte kır kahvesilokantası, büfe, sergi ve tanıtım alanları vb. tesisler bulunabileceği, emsal yüzde 3’ü, yüksekliği 5,50 metreyi aşmayacak şekilde işletmecilik sözleşmesi ekinde yer alan tip projeleri doğrultusunda yapılabileceği belirtilmiştir. Planda ise kıyı kenar çizgisi ile kıyı çizgisi arasında kalan toplam 98,695 metrekare büyüklüğündeki kıyının tamamının (askeri alan hariç) rekreasyon alanı olarak işaretlendiği görülmektedir. Bu haliyle koruma statüsü bulunan Tabiat Parkında yüksek oranda yapılaşmanın önünün açılabileceği, bu plan kararlarının Kıyı Kanunu ve uygulama yönetmeliklerine aykırı olduğu değerlendirilmektedir. Planda öngörülen Emsal=0.03 (E=%3) yapılaşma koşulunun, rekreasyon alanının bütününün yüzölçümünden mi yoksa yapı yaklaşması mesafesi belirtilen alanların büyüklüğü üzerinden mi hesaplanacağı konusunda açıklık bulunmamaktadır. Planda kıyı alanı içerisinde yapılması öngörülen tesis ve yapılar ilgili yönetmeliklere aykırıdır. Kıyı Kanunu uygulama yönetmeliğine aykırı nitelikteki yapılaşma kararları vardır.”

“Mevzuata, planlama ilke ve esaslarına aykırılıklar içeriyor”
Plan paftalarının onaylı ön yüzlerinde planın adı ‘Mersin İli Mezitli İlçesi Davultepe Mahallesi Gümüşkum Tabiat Parkı 1/5000 Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’ olarak belirtildiği ifade edilen dilekçede, planın lejant paftasında ise onay yüzlerinde belirtilen plan ismi ile tutarlı olmayacak şekilde ‘1/1000 ölçekli Mersin Mezitli Davultepe Gümüşkum Tabiat Parkı Dolgu ve Kıyı Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’ başlığına yer verildiği kaydedildi. Dilekçede, “Bölgedeki Deniz Kaplumbağaları Koruma ve Yuvalama Alanının koruma statüsü göz önünde bulundurulduğunda dolgu amaçlı imar planının yapılması mevzuata, planlama ilke ve esaslarına aykırılıklar içermektedir. Plana dolgu amaçlı imar planı niteliği kazandırılarak bölgedeki yapılaşma oranının artırılmasının amaçlandığı anlaşılmaktadır. Söz konusu plan Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerine uygun değildir. Rekreasyon alanı içerisinde belirtilen yapı yaklaşma mesafelerinin ölçüleri belirtilmemiş, referans aldığı sınırlar belirsiz bırakılmıştır. Kıyı çizgisi, kıyı kenar çizgisi mevzuata uygun bir şekilde planda gösterilmemiştir.
Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 31.07.2018 tarih ve 560 sayılı kararı onaylanarak yürürlüğe giren Gümüşkum Tabiat Parkı sınırlarını da içerisine alan AkdenizToroslarYenişehirMezitli ilçeleri 1/5000 Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı ile aynı tarihte kabul edilen 1/5000 Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planında işaretlenen Tabiat Parkı sınırı arasında uyumsuzluk olduğu tespit edilmektedir. Tabiat parkı ve dışında kalan alanlar kapsamında plan kararlarında bütünlüğünün ve sürekliliğinin sağlanamadığı tespit edilmektedir. Plan yapma ve onama yetkisi bulunan farklı kurumlar tarafından yapılan mekansal planların çelişki içermemesi, planlar arasında sınır bütünlüğü ve sürekliliğinin sağlanması gerekmektedir.
Yönetmeliklerde belirlenen itiraz süresi içerisinde gerekli itirazlarımızı yapmamıza rağmen itirazların reddi ya da kabulü yönünde herhangi bir yanıt bugüne kadar idaremize iletilmemiştir. Bu durumda yasal mevzuatlara göre planlara yönelik itirazlarımızın zımnen reddedildiği değerlendirilmektedir” denildi.

“Korunması gereken alan yapılaşma tehlikesiyle karşı karşıya”
Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Mezitli’de yaşayan duyarlı vatandaşların sahip çıkmasıyla bu alanda düzenlenecek Pop Festivalinin iptal edildiğini hatırlatarak, Gümüşkum 100. Yıl Tabiat Parkının söz konusu planın kabul edilmesi halinde yapılaşma tehlikesiyle karşı karşıya kalacağını söyledi. Plana yasal süre içerisinde itiraz etmelerine karşın kendilerine olumlu ya da olumsuz bir yanıt verilmediğini vurgulayan Başkan Tarhan, “Biz Mezitli Belediyesi olarak asli görevlerimizden birisi olan doğal güzelliklerin ve çevrenin korunması kapsamında Mersin İdare Mahkemesinde dava açtık. Adli mercilerin konunun hassasiyetini bilerek kısa bir süre içerisinde davayı başlatması sevindirici bir gelişmedir. Biz gerek nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya kalan caretta caretta, yeşil deniz kaplumbağası ve endemik kum zambakları için gerekse vatandaşlarımızın buradan doğal güzelliği ile ücretsiz yararlanabilmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

“Dünyayı paylaştığımız tüm canlıların yaşam hakkını savunmaya devam edeceğiz”
Konuyla ilgili yakın bir bölgede bulunan ve benzer özellikler taşıyan Erdemli’deki Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Deniz Bilimleri Fakültesi kampüsünde birim müdürleriyle yaptıkları incelemede, alanın nasıl korunması gerektiği konusunda da son derece aydınlatıcı fikirler edindiklerinin altını çizen Tarhan, “ODTÜ sahasında kaplumbağa yuvalarının korunması için bölgede alınan tedbirleri kıyasladığımız zaman konunun ne denli ürkütücü bir noktaya geldiğini üzülerek gördük. Alan tamamen koruma altına alındığı gibi bölgede bulunan sazlık ve otlar da doğal bir şekilde korunmuş. 100. Yıl Tabiat Parkımızda ise tam tersi bir durum söz konusu. Dünya üzerinde yaşayan tüm canlıların yaşam hakkını savunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

MERSİN

22 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 05:56
  • GÜNEŞ 07:19
  • ÖĞLE 12:32
  • İKİNDİ 15:13
  • AKŞAM 17:36
  • YATSI 18:54
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erdemli´de zeytin üretimi 10 yılda 5 kat arttı
YEREL HABERLER Erdemli´de zeytin üretimi 10 yılda 5 kat arttı
MESKİ’nin ilçelerdeki altyapı çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER MESKİ’nin ilçelerdeki altyapı çalışmaları devam ...
Mut’ta 1 ayda 9 bin ton sıcak asfalt döküldü
YEREL HABERLER Mut’ta 1 ayda 9 bin ton sıcak asfalt döküldü
Büyükşehir, göz solüsyonuyla takdir topladı
YEREL HABERLER Büyükşehir, göz solüsyonuyla takdir topladı
Karısını öldürdükten sonra parçalayan zanlıdan şok savunma: "Başında ölmesini bekledim" Mersin’de eşinin önce öldüren ardından parçalara ayıran şahıs ilk kez hakim karşısına çıktı
YEREL HABERLER Karısını öldürdükten sonra parçalayan zanlıdan şok ...
Cemile Ertürkoğlu'nu vahşice öldüren eşi konuştu, duruşma salonu buz kesti
YEREL HABERLER Cemile Ertürkoğlu'nu vahşice öldüren eşi konuştu, ...
Tarsus’ta mezarlıklar temizleniyor
YEREL HABERLER Tarsus’ta mezarlıklar temizleniyor
Tarsus’ta ev yangını
YEREL HABERLER Tarsus’ta ev yangını
Denetimli Serbestlik yükümlülerine ‘diyabet’ semineri verildi
YEREL HABERLER Denetimli Serbestlik yükümlülerine ‘diyabet’ semineri ...
Prof. Dr. Dağ: “Mamografi çektirmek kanser riskini artırmaz”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Dağ: “Mamografi çektirmek kanser riskini ...
Mersin'de Çocuk Hakları Şenliği düzenlendi
YEREL HABERLER Mersin'de Çocuk Hakları Şenliği düzenlendi
Kaybolduklarında adresleri parmak izinden bulunacak
YEREL HABERLER Kaybolduklarında adresleri parmak izinden bulunacak
3 Ocak Şiir Yarışması başvuruları başladı
YEREL HABERLER 3 Ocak Şiir Yarışması başvuruları başladı
MESKİ, Anamur’da yağmur suyu hattı çalışmalarını tamamladı
YEREL HABERLER MESKİ, Anamur’da yağmur suyu hattı çalışmalarını ...
Mersin'de uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Mersin'de uyuşturucu operasyonu
Çalıntı malzemeler ruhsatsız işletilen klinikte bulundu
YEREL HABERLER Çalıntı malzemeler ruhsatsız işletilen klinikte ...
Yakan, MİSİAD Genel Başkan Yardımcısı oldu
YEREL HABERLER Yakan, MİSİAD Genel Başkan Yardımcısı oldu
Kayıp genç kızı jandarma ormanda buldu
YEREL HABERLER Kayıp genç kızı jandarma ormanda buldu
İstihbarat Daire Başkanı Tümgeneral Ali Serin'in acı günü Serin'in 80 yaşındaki annesi Leyla Serin hayatını kaybetti
YEREL HABERLER İstihbarat Daire Başkanı Tümgeneral Ali Serin'in acı ...
Mersinli Ahmet İlkokulu öğrencilerinden LÖSEV'e anlamlı destek
YEREL HABERLER Mersinli Ahmet İlkokulu öğrencilerinden LÖSEV'e ...
Yavru köpekleri, ağzı bağlı çuval içinde ormana bırakmışlar
YEREL HABERLER Yavru köpekleri, ağzı bağlı çuval içinde ormana ...
Çaldıkları küçükbaşları ucuza satan hırsızlar yakalandı
YEREL HABERLER Çaldıkları küçükbaşları ucuza satan hırsızlar ...
Beş minik yavruyu çuvala koyup ormana attılar Mersin’de yeni doğmuş 5 köpek yavrusu, bir çuvala konularak ormanlık alanda ölüme terk edildi Bir vatandaşın bulduğu, soğuktan ve açlıktan ölmek üzere olan yavrulara Mersin Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı
YEREL HABERLER Beş minik yavruyu çuvala koyup ormana ...
Çaldıkları koyunları ucuz fiyata satmışlar
YEREL HABERLER Çaldıkları koyunları ucuz fiyata satmışlar
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X