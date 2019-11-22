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Mersin’de "Deniz ve Orman Okulu" açıldı Erdemli ilçesinde doğa temelli eğitim alan öğretmenler, bu ...

İHA

Mersin'in Erdemli ilçesinde "Deniz ve Orman Okulu"nun açılışı yapıldı. İlçe protokolü kurdele kesmek yerine, doğal atölyelere giden yol girişinde, üzerinde çam kozalağı ve yapraklar asılı ipi taşla ezerek açılışı gerçekleştirdi.

Mersin’de "Deniz ve Orman Okulu" açıldı Erdemli ilçesinde doğa temelli eğitim alan öğretmenler, bu eğitimi öğrencileriyle gerçekleştirecek Mersin İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mikail Eren: "Deniz ve Orman Okulu bir arada Türkiye’de bir ilk" "Hiçbir sınıfta hiçbir okulda bu kadar doğal materyal bulmamız imkansız" "2023 eğitim vizyonunda zaten amaç çocukları hayata hazırlamak, çocukları doğaya hazırlamak, çocukları topraktan özünden koparmamaktır"

Mersin'in Erdemli ilçesinde "Deniz ve Orman Okulu"nun açılışı yapıldı. İlçe protokolü kurdele kesmek yerine, doğal atölyelere giden yol girişinde, üzerinde çam kozalağı ve yapraklar asılı ipi taşla ezerek açılışı gerçekleştirdi.
Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmen ve öğrencilere yönelik "Deniz ve Orman Okulu" projesi hazırlandı. Proje kapsamında Erdemli sahilinde deniz ve ormanın buluştuğu Talat Göktepe Çamlığı’nda hazırlanan eğitimlere 23 öğretmen ile 15 eğitmen katıldı.
Öğretmenlere ilk yardım, temel kampçılık eğitimi, çevre eğitimi, doğa temelli eğitim, gelişim teorileri, gece yön bulma, gökyüzü gözlem ve atölye çalışmaları başlıklarında 20 saatlik, bir gecesi kamplı eğitim verildi.
Projenin ikinci ayağında ise eğitime katılan öğretmenler önümüzdeki günlerde doğayla iç içe 10 atölyede öğrencileriyle doğa temelli eğitim uygulamaları gerçekleştirecek.
Mersin İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mikail Eren, "Mersin İl Milli Eğitim Müdürülüğü olarak Erdemli’de bir ilke imza attık. Deniz ve ormanı bütünleştirdik, birleştirdik, deniz ve orman okulu olarak çocuklarımızın, öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, velilerimizin hizmetine sunduk. Artık bundan sonra 10 atölyeden oluşan, 10 parkurdan oluşan Mersin Erdemli Deniz ve Orman Okulu öğrencilerimize hayırlı uğurlu olsun. Bunun Türkiye’de başka bir örneği şu an için yok. Orman okulu adı altında var, deniz okulu olarak var ama deniz ve ormanı birleştiren tek okul şu anda Mersin Erdemli Deniz ve Orman Okulu atölyemiz" dedi.
Çocukları hayata hazırlarken onları doğadan koparmamak gerektiğini ifade eden Eren, "Öğrencilerimiz için 2023 eğitim vizyonu çerçevesinde iyi bir yol katedileceğini düşünüyorum. Çünkü hiçbir sınıfta hiçbir okulda bu kadar doğal materyal doğal donatım malzemesi bulmamız imkansız. Ama doğa bize bunları sunuyor. 2023 eğitim vizyonunda zaten amaçlanan vizyon misyon budur. Çocukları hayata hazırlamak, çocukları doğaya hazırlamak, çocukları topraktan özünden koparmamaktır. Bunu biz Mersin Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Erdemli ilçemizde açtığımız bu okulumuzla 10 atölyeden oluşan parkurumuzla hayata geçireceğiz. Güçlü çocuklar güçlü Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
Erdemli Kaymakamı Avni Kula, Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük ve ilçe protokolü oluşturulan doğal atölyeleri gezerek incelemelerde bulundu, çalışmalarla ilgili öğretmenlerden bilgi aldı.
Eğitimin ilk ayağına katılan 23 öğretmen önümüzdeki günlerde doğal ortamda hazırlanan 10 atölyede öğrencilerine eğitim verecek.

MERSİN

22 Kasım 2019 Cuma

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