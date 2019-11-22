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Diş Hekimliği öğrencileri beyaz önlük giydi

İHA

Mersin Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde okuyan öğrencileri, düzenlenen törenle beyaz önlük giydi. Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, diş hekimi adayı öğrencilerden, din, dil, ırk gibi farklılıkları göz etmeden hastalarına yaklaşmalarını istedi.

Diş Hekimliği öğrencileri beyaz önlük giydi

Mersin Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde okuyan öğrencileri, düzenlenen törenle beyaz önlük giydi. Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, diş hekimi adayı öğrencilerden, din, dil, ırk gibi farklılıkları göz etmeden hastalarına yaklaşmalarını istedi.
Mersin Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi tarafından "Dünya Diş Hekimleri Günü ve Beyaz Önlük Giyme Töreni" etkinliği düzenlendi. Etkinliğe, Rektör Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Murat Yakar, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazım Gümüş, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Bahar Taşdelen, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

“Fakültemize ciddi bir teveccüh var”
Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezinde gerçekleştirilen törende bir konuşma yapan Rektör Çamsarı, kendilerinin görev döneminde Mersin ve bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda kurulan Diş Hekimliği Fakültesinin hassasiyetle üzerinde durulan bir fakülte olduğunu söyledi. Çamsarı, “Fakültemize yeni kurulmasına rağmen hem üniversite sınavındaki puanı anlamında hem de bölgemizde ve ülkemizde rağbet açısından ciddi bir teveccüh var. Umarız bu durum bizlerin ve hocalarımızın gayretiyle ara vermeden devam edecek. Yeni kurulan bir fakülte için akademik kadronun bu kadar sağlıklı yapılanması ve ilerleyişi sık bulanan bir şey değil” dedi.

“Hekim olun, hikmetli olmaya çalışın”
Fiziki altyapı konusuna da değinen Çamsarı, yeni bir blok ve binanın yapımı için hazırlıklara başladıklarını ifade etti. Hekimlik mesleğinin ne kadar önemli, kutsal ve değerli bir meslek olduğunun altını çizen Çamsarı, “Hekimlik sadece ilaç vermek, reçete yazmak, ağrı gidermek değildir. Hekim, hikmet sahibidir. İşte bu yüzden hepiniz hekim olun, hikmetli olmaya çalışın” diye konuştu.
Genç hekimlere din, dil, ırk gibi farklılıkları göz etmeden hastalarına yaklaşmaları tavsiyesinde bulunan Çamsarı, ülke ve vatan sevgisi ile çalışkanlık özelliklerinden asla ödün verilmemesi gerektiğini, bunların ortak payda olduğunu belirtti.
Ailelere de seslenen Çamsarı, “Çocuklarınız bu okulu bitirdiğinde ‘Diş Hekimliği Fakültesini bitirdik’ diyeceksiniz, ‘bitirdi’ demeyeceksiniz. Çünkü bu sürecin ne kadar zorlu olduğunu, sizlere de yansıyacağını şimdiden söylemekte fayda var. Ama siz öyle zor dönemleri atlattınız ve böyle seçkin bir okula evlatlarınızı teslim ettiniz ki, bu zorluklar sonucunda elde edeceğiniz onur, sizin bu yorgunluğunuzu tümden silecek ve gurur duyacağınız birer hekim evladınız olacak. İnşallah o günleri hep beraber görürüz” ifadelerini kullandı.
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gümüş de beyaz önlüğün ifade ettiği anlam hakkında bilgi vererek, “Bizim temennimiz buradaki genç arkadaşlarımızın önlüğü ve onun sembolik anlamını meslek yaşamları boyunca omuzlarında taşıyabilmeleri. Şimdiden hepsine kolaylıklar diliyorum” dedi.
Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Ana bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fethi Atıl ise “Yeni kurulan her fakülte gibi bizim de önümüzde uzun ve zorlu uğraşlar bulunmakta. Ama akademik kadromuzun dinamizmi, öğrencilerimizin kalitesi ve yönetimimizin desteği sayesinde Diş Hekimliği Fakültesi çok önemli işler yapmaya muktedir bir kurumdur” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından Diş Hekimliği Fakültesi Dönem 1, Dönem 2 ve Dönem 3 öğrencilerine, Rektör Çamsarı ve akademisyenler tarafından beyaz önlük giydirildi.

MERSİN

22 Kasım 2019 Cuma

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