Akdeniz Belediyesinden, “Güçlü Kadın-Güçlü Gelecek” etkinliği Başkan Gültak: “Kadına şiddet, çözüm bekleyen en acil sorundur”

Akdeniz Belediyesi, ‘25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ kapsamında, “Güçlü KadınGüçlü Gelecek” sloganıyla seminer düzenledi. Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, “Kadına şiddet, çözüm bekleyen en acil sorundur” dedi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından belediye nikah salonunda düzenlenen seminere, Akdeniz Belediye Başkanı Gültak’ın yanı sıra Mersin Valisi Ali İhsan Su’nun Eşi Zeliha Su, Kıbrıs Başkonsolosu Zalihe Mendeli, Toros Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kamuran Elbeyoğlu, belediye personeli, öğrenciler ile birçok mahalleden gelen kadınlar katıldı.



“Kadına şiddet, çözüm bekleyen en acil sorundur”

Başkan Gültak, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, kadına yönelik şiddetin, günümüz dünyasının çözüm bekleyen acil sorunlarından biri olduğunu vurguladı. Gültak, “Açıktır ki, şiddete karşı toplumun her kesiminin bilinçlenmeye ve duyarlı olmaya ihtiyacı var. Bu konuda farkındalık oluşturmak gerektiği de kaçınılmaz bir gerçek. Devletimiz, hükümetimiz ve bakanlığımız da bu konuda önleyici tedbir ve çalışmalar yürütmektedir. Fakat ne yazık ki, dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de kadına yönelik şiddet olayları yaşanmakta ve maalesef birçok kadınımız hayatını yitirmektedir” diye konuştu.



“Yaşam hakkı kutsaldır, asla dokunulamaz”

Türkiye’de kadına yönelik şiddetin en yaygın olan türünün, ev içinde yaşanan şiddet olduğuna dikkat çeken Gültak, “Bu durum, asla kabul edilebilir değildir. Yaşam hakkı kutsal ve dokunulmazdır. Allah’ın verdiği canı, ancak Allah alabilir. Kadının canı üzerinde tasarrufta bulunmak, hiç kimseni hakkı değildir. Kadın annedir; kadın kardeşimizdir; kadın eşimizdir. Bir ömrü paylaştığımız, zor zamanlarımızda sığındığımız limanlarımızdır kadınlar. Merhum Halk Ozanımız ve gönül insanı Neşet Ertaş’ın da dediği gibi, ‘Kadın insandır, biz ise insanoğlu.’ Cihan Peygamberimiz Hz. Muhammed de ‘Cennet annelerin ayağı altındadır’ sözüyle anneliğin ne kadar kutsal olduğunu ifade etmişlerdir” şeklinde konuştu.



“Şiddete karşı sıfır tolerans ile mücadele edilmeli”

“Kadına şiddet, insanlığa yapılmış bir ihanettir” diyen Gültak, şiddetin; ekonomik düzeyi ve eğitim seviyesi düşük kesimlerden geldiği yönündeki anlayışın da eksik olduğunu söyleyerek, şöyle devam etti: “Zira toplumumuzda her yaş, grup, cinsiyet, meslekten insanın uyguladığı şiddet görülmektedir. Kadına şiddet uygulayan profesörler, bürokratlar, mühendis, avukat ve elit meslekten insanlar bile maalesef var. Demek ki şiddet ahlaki bir konudur. Aile içinde annebaba birbirini sever, saygı gösterirse, çocuklarına sevgi ve aşk yüklerse, o yuvadan şiddet değil, sevgi çıkar. Dolayısıyla çözüm, aile içinde ve okullarda bu konuda eğitim başlatmaktır.”

Kadına yönelik şiddete karşı sıfır tolerans ile mücadele edilmesi gerektiğini kaydeden Gültak, kadınların, ekonomik üretime ve sosyal hayata katılmasının önemine de dikkat çekerek, Akdeniz Belediyesinin kadınlar yararına hayata kattığı hizmetleri, proje ve çalışmaları anlattı.



“Farklılık, eşitsizlik demek değildir”

Prof. Dr. Kamuran Elbeyoğlu da sunumunda, kadına yönelik şiddetin tarihsel kökenini anlattı. Şiddetin farklı türleri olduğunu dile getiren Elbeyoğlu, kız çocuklarının halen bazı ailelerde birey sayılmadığını ve erkek çocuklara ezdirildiğini ifade etti. Prof. Dr. Elbeyoğlu, “Eğer kadın, kendi başına bizatihi bir varlık olacaksa bu aileden başlayacaktır. Kadın ve erkek, aynı türün iki cinsidir. Her ikimiz de aynı beyne sahibiz, fakat farklıyız birbirimizden, farklı düşünüyoruz. Bu da güzel bir şeydir. Farklılık eşitsizlik demek değildir. Farklılıklarımızın farkına vararak biz eşit olabiliriz” dedi.



“Güçlü medeniyet ve güçlü gelecek, güçlü kadınlarla mümkündür”

Konuşmasını, “Eğer ki, güçlü bir gelecek ve güçlü bir medeniyet istiyorsak, bu güçlü medeniyet ve gelecek, güçlü kadınlardan gelecektir” diyerek sürdüren Elbeyoğlu, “Şiddeti besleyen şey, erkeğin beslendiği güçtür. Dolayısıyla bunu haklı gösterecek her türlü zeminden kaçınmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de 180’in üzerinde üniversitede kadın profesörlerin de görev aldığını kaydeden Elbeyoğlu, “Peki, kaç tane üniversitemizde kadın rektör var dersiniz? Sadece 12 tane kadın rektör var, bu kadar üniversitede. Bunun adı da şiddettir” dedi.



Avukatlar, yasal düzenlemeleri anlattı

Etkinlik, Avukat Firdevs Gültak ile Avukat Merve Kocaman’ın; kadın hakları, kadınlara yönelik aile içi şiddetin önlenmesine ilişkin yasal düzenlemeler hakkındaki sunumlarıyla devam etti. Ali Kuşçu Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Ressam Tuğba Küçükbahar’ın ‘Kadın’ konulu sunumu ve Anadolu kadınlarının hikayelerini anlatan ‘Türkülerle Kadın’ temalı müzik dinletisi ile judo savunma sanatı gösterisinin ardından etkinlik sona erdi.

