Vali Su: “Öğretmenlerimize millet olarak minnet ve şükran duyuyoruz”

Mersin Valisi Ali İhsan Su, gençleri yetiştirme görevini büyük bir özveri ve eşsiz fedakarlıklarla yerine getiren öğretmenlere millet olarak minnet ve şükran duyduklarını belirterek, 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutladı.

Vali Su, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajında, öğretmenlerin, kutsal olduğu kadar büyük bir sorumluluk gerektiren mesleklerini sevgi, şefkat ve heyecanlarını katarak icra ettiklerini belirten Su, “Öğretmenlerimiz, geleceğimizin teminatı yavrularımızı en güzel şekilde yetiştirmek için üstün bir gayretle çalışmaktadır. Bu nedenle geleceğin dünyasında güçlü bir devlet ve çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerinde bir toplum olarak yer almamızın teminatı olan gençlerimizi yetiştirme görevini büyük bir özveri ve eşsiz fedakarlıklarla yerine getiren öğretmenlerimize millet olarak minnet ve şükran duyuyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da öğretmenlerimizin çocuklarımızı evrensel ve bilimsel ilkeler ışığında, milli ve manevi değerlerine yürekten bağlı bireyler olarak yetiştirmeye ve eserleri olacak yeni nesillerimizle bizleri güçlü kılmaya devam edeceklerine yürekten inanıyorum. Kıymetli öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü en içten dileklerimle kutluyor, başta Başöğretmen Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi minnet ve rahmetle anıyor, emekli olan ve görevleri başında bulunan öğretmenlerimize başarılarla dolu sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyor, sevgi, saygı ve şükranlarımı sunuyorum” dedi.

MERSİN 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:56

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