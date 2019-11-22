Boyner´de `Şahane Cuma´ etkisi; yüzde 60 indirim

Boyner, 22 Kasım 1 Aralık tarihleri arasında milyonlarca üründe yüzde 60´a varan indirimlerin uygulandığı `Şahane Cuma´ kampanyası ile sağladığı avantajlarını duyurdu. Boyner'den yapılan yazılı açıklamaya göre, milyonlarca üründe net yüzde 60, yüzde 50 ve yüzde 40 indirimlerin uygulanacağı `Şahane Cuma´ kampanyası, 22 Kasım 1 Aralık´ta Boyner mağazalarında ve internet adreslerinde tüketiciler ile buluştu.Tüketiciler, Axess, CardFinans veya Advantage'la 1 Aralık'a kadar yaptıkları alışverişlerini 2 ay erteleme fırsatı ile 2020 Ocak ayında ödemeye başlayacak ve 6 taksit avantajından yararlanabilecek.Kadın giyimden erkek giyime, çocuk giyimden aktif spor ve ev koleksiyonlarına uzanan seçili milyonlarca üründe ve yüzlerce markada indirimli fiyatlar Boyner'de tüketicileri bekliyor. `Şahane Cuma´, yeni yıla geri sayım başlamışken yılbaşı alışverişini de en uygun koşullarda yapmaya yardımcı olacak.Kış alışverişinin vazgeçilmez parçalarını oluşturan farklı kesim ve kumaşlardaki paltolardan kabanlara, botlardan çizmelere, atkılardan kazaklara, eldivenlerden kaşkollara kadar sayısız ürün avantajlı fiyatları ile tüketicilerle buluştu.



MERSİN 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:56

GÜNEŞ 07:19

ÖĞLE 12:32

İKİNDİ 15:13

AKŞAM 17:36

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