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Mezitli’de hayırseverlik köprüsü büyüyor

İHA

Mezitli Belediyesinin, hayırseverler ile yardıma ihtiyacı olan vatandaşlar arasında kurduğu köprü büyüyerek gelişiyor. Hasta yatağından sobaya, eğitim yardımından ilaç desteğine onlarca kalemde yardım, iyiliksever vatandaşlar tarafından ihtiyaç sahibine ulaştırılıyor.

Mezitli’de hayırseverlik köprüsü büyüyor

Mezitli Belediyesinin, hayırseverler ile yardıma ihtiyacı olan vatandaşlar arasında kurduğu köprü büyüyerek gelişiyor. Hasta yatağından sobaya, eğitim yardımından ilaç desteğine onlarca kalemde yardım, iyiliksever vatandaşlar tarafından ihtiyaç sahibine ulaştırılıyor.
Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Halkla İlişkiler Müdürlüğüne müracaat eden vatandaşların yardım taleplerini değerlendiren çalışanlar, belediyenin sosyal medya hesaplarından yaptığı duyurularla vatandaşları destek olmaya davet ediyor. Yapılan paylaşımlar üzerine duyarlı vatandaşlar, verilen irtibat numaraları ile iletişime geçerek yardımların yerine ulaşmasını sağlıyor. Mezitli Belediyesinin kurduğu bu yardımseverlik köprüsü bugüne kadar yüzlerce ihtiyaç sahibinin yardıma ulaşmasının önünü açtı.
Mezitli Belediyesinin dayanışma ruhunu geliştirecek çok sayıda farklı projesi var. İlçenin farklı bölgelerinde kurulan 10 gönüllü evi ile farklı kesimlerden vatandaş bir araya getirilerek, ortak bir amaç için çalışmasını sağlanıyor. Kendi elleriyle yaptıkları reçel, elişi gibi ürünleri satarak kız öğrencilere burs veren gönüllüler, belediye tarafından kurulan serada ürettikleri ürünleri Mezitli Belediyesi Aşevine bağışlayarak ihtiyaç sahiplerine destek oluyorlar.
Mezitli Belediyesi Dayanışma Evi de ihtiyaç sahipleri ile hayırseverler arasında aracı bir köprü görevini üstleniyor. Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne müracaat eden vatandaşlar, yapılan yardımlarla ilgili bilgiler alabiliyor. Hayırseverler tarafından Mezitli Belediyesine ulaştırılan kıyafet, yiyecek, ev eşyaları ihtiyaç sahiplerinin evlerine kadar ulaştırılıyor. Dileyen vatandaşlar dayanışma evinin belediye binası yanında bulunan merkezine gelerek kıyafet seçebiliyor.

“Yardımseverlik ruhu, taleplerin karşılanması kadar önemli”
Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, konuya ilişkin açıklamasında, belediye olarak iletilen yardım taleplerini karşılayabilecek güçte olduklarını söyledi. İyi insanlarla ihtiyaç sahiplerini buluşturarak en büyük kültürel geleneklerden birisi olan yardımseverlik ve dayanışma ruhunu yeniden yeşertmeyi amaçladıklarını belirten Tarhan, Mezitlililere verdikleri destekler dolayısıyla teşekkür etti. Tarhan, “Mezitli halkı her zaman çok özel olduklarını göstermiştir; dayanışma ruhu ile tüm Türkiye’ye örnek olmayı başarmıştır. Sadece sosyal medya paylaşımları ile değil, düzenlediğimiz kampanyalarla da bunu en iyi şekilde göstermiştir. İnanıyorum ki, toplumsal birliktelik ve ülke içi barış bu yolla sağlanabilir” dedi.

“Küçük dokunuşlarla bir insanın hayatını değiştirebilirsiniz”
Mezitlilileri, Gönüllü Evleri, Aşevi, Gönüllü Serası, Dayanışma Evi gibi toplumsal birlikteliği sağlayacak alanlarda birlikte olmaya davet eden Başkan Tarhan, “Sosyal sorumluluk ilkesinde hareket etmek isteyen her vatandaşımız için projemiz var. Yeter ki, birbirlerine destek olmak istesinler. Çok küçük dokunuşlarla bir çocuğun eğitime ulaşmasını ya da bir ihtiyaç sahibinin evine sıcak çorba girmesini sağlayabilirler. Bu amaçla ihtiyacı olan vatandaşlara ulaşabilmek adına muhtarlarımızla yaptığımız sıkı iş birliğinin yanı sıra 10 farklı mahallede kurduğumuz gönüllü evlerimizle de bu ihtiyaç sahibi insanlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Bizler elimizden geldiğince her vatandaşımızın ihtiyacına yanıt vermeye gayret gösteriyoruz, ancak toplumsal dayanışma ruhu ve iş birliğinin gelişmesi için hayırsever vatandaşlarımızı da göreve davet ediyoruz” diye konuştu.

MERSİN

23 Kasım 2019 Cumartesi

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