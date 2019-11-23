Tarihi Lamos Kalesi'nde yangın

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Tarihi Lamos Kalesi'nde yangın

İHA

Mersin'in Erdemli ilçesinde bulunan tarihi Lamos Kalesi'nde yangın çıktı. Yangına, orman arazözleri ile itfaiye ekipleri müdahalede bulundu.
Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde Limonlu Mahallesinde bulunan etrafı çalılarla kaplı tarihi Lamos kalesinden dumanlar ve alevler yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine yanan kaleye Erdemli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ile Mersin Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri gelerek müdahalede bulundu. Çevredeki evlere sıçramadan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme yapılırken, ekiplerin yürüttüğü soğutma çalışması ise halen sürüyor.

MERSİN

23 Kasım 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:57
  • GÜNEŞ 07:20
  • ÖĞLE 12:33
  • İKİNDİ 15:13
  • AKŞAM 17:35
  • YATSI 18:54
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Limon yüklü kamyon alev alev yandı Mersin'de limon yüklü kamyon otobanda hareket halinde iken motor kısmında başlayan yangın sonrası tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Limon yüklü kamyon alev alev yandı Mersin'de limon ...
Dev köpek balığı, balıkçıların ağına takıldı Mersin açıklarında balıkçılar, yaklaşık 4 metre uzunluğunda ve 350 kilogram ağırlığında dev pamuk cinsi köpek balığı yakaladı Açıkta balıklara saldıran köpek balığı, 3 saatlik bir uğraş sonucunda yakalandı Mersin Balık Pazarına getirilen köpek balığını gören vatandaşlar bol bol fotoğraf çektirdi
YEREL HABERLER Dev köpek balığı, balıkçıların ağına takıldı Mersin ...
Kocaeli´ye yüklediği nohudu, Gaziantep´e götürürken yakalandı
YEREL HABERLER Kocaeli´ye yüklediği nohudu, Gaziantep´e götürürken ...
Mezitli’de hayırseverlik köprüsü büyüyor
YEREL HABERLER Mezitli’de hayırseverlik köprüsü büyüyor
Mersin’de ilk kez Bisiklet Çalıştayı düzenlenecek
YEREL HABERLER Mersin’de ilk kez Bisiklet Çalıştayı düzenlenecek
İller Bankasından Mersin Büyükşehir’e 75 milyon lira teminat kredisi Başkan Seçer, partisinin İzmir’de düzenlediği ‘Kardeş Kentler, Çağdaş Kentliler’ buluşmasında, geçen hafta İller Bankasının, Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne 75 milyon liralık teminat kredisi verdiğini söyledi Seçer: “Belediyenin masraflarını 174 milyon lira azalttık”
YEREL HABERLER İller Bankasından Mersin Büyükşehir’e 75 milyon lira ...
4. Uluslararası Mersin Satranç Turnuvası sona erdi
YEREL HABERLER 4. Uluslararası Mersin Satranç Turnuvası sona erdi
Nohutu başkasına satmaya giderken yakalandı Mersin'den aldığı 300 bin lira değerindeki 26 tonluk nohutu başkasına satmaya gittiği iddiasıyla gözaltına alınan nakliyeci, Adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Nohutu başkasına satmaya giderken ...
Kaymakam Otcu, Şehit Öğretmen Temizkan’ı kabrini ziyaret etti
YEREL HABERLER Kaymakam Otcu, Şehit Öğretmen Temizkan’ı kabrini ...
Jandarma, kargoyla gelen kaçak tütün ele geçirdi
YEREL HABERLER Jandarma, kargoyla gelen kaçak tütün ele geçirdi
Şehit öğretmen Hacı Ömer Serin kabri başında anıldı Ailesi ve öğretmenler tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla şehit öğretmen Hacı Ömer Serin'in kabrine çiçek bırakıldı
YEREL HABERLER Şehit öğretmen Hacı Ömer Serin kabri başında ...
Silifke’de muz üretimi hızla artıyor Muz, Silifke'de üreticinin yüzünü güldürdü, cebini doldurdu. Muz üreticisi artık oğluna kızına keyifle düğün yapıyor
YEREL HABERLER Silifke’de muz üretimi hızla artıyor Muz, Silifke'de ...
Terör listesinde en fazla DEAŞ'a katılım Suudi Arabistan’dan çıktı DEAŞ’a 81 ülkeden katlım olurken 700 kişi ile en fazla Suudi Arabistan’dan olduğu görüldü
YEREL HABERLER Terör listesinde en fazla DEAŞ'a katılım Suudi ...
Çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
Mersin'de 52 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Mersin'de 52 kaçak göçmen yakalandı
Mersin'de çöp konteynırında bebek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Mersin'de çöp konteynırında bebek cesedi bulundu
Mersin'de bir teknede 52 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Mersin'de bir teknede 52 kaçak göçmen yakalandı
Boyner´de `Şahane Cuma´ etkisi; yüzde 60 indirim
YEREL HABERLER Boyner´de `Şahane Cuma´ etkisi; yüzde 60 indirim
Tarsus’ta Barbaros Merkez Cami törenle açıldı
YEREL HABERLER Tarsus’ta Barbaros Merkez Cami törenle açıldı
Vali Su: “Öğretmenlerimize millet olarak minnet ve şükran duyuyoruz”
YEREL HABERLER Vali Su: “Öğretmenlerimize millet olarak minnet ve ...
Akdeniz Belediyesinden, “Güçlü Kadın-Güçlü Gelecek” etkinliği Başkan Gültak: “Kadına şiddet, çözüm bekleyen en acil sorundur”
YEREL HABERLER Akdeniz Belediyesinden, “Güçlü Kadın-Güçlü Gelecek” ...
67 yaşında torunuyla birlikte tenise başladı Mersin’de 67 yaşındaki Durdu Lale, 9 yaşındaki torunuyla birlikte Toroslar Belediyesinin açtığı tenis kursuna başladı Durdu Lale: “67 yaşındayım. Yaşlı olmak hiçbir şeye engel değil. Spor sağlıktır, insanı dinç tutar”
YEREL HABERLER 67 yaşında torunuyla birlikte tenise ...
Mersin'deki DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama
YEREL HABERLER Mersin'deki DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama
Mezitli kadına şiddete karşı turuncuya büründü
YEREL HABERLER Mezitli kadına şiddete karşı turuncuya büründü
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X