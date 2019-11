Mersin'de bazı belediye başkanları ile siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri, yayımladıkları mesajla '24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e 'başöğretmen' unvanının veriliş günü olan 24 Kasım tarihinin, aynı zamanda 'Öğretmenler Günü' olarak kutlandığını hatırlatarak, "Her zaman fedakar ve özverili çalışmalarıyla çocuklarımıza kendini adayan, çağdaşlığı, bilimi tek rehber edinen öğretmenlerimizin katkıları ve onların yetiştirdiği çocuklarımız sayesinde ülkemiz 'muasır medeniyet' hedefine yürüyecektir. Bir toplum, eğitimcisine ne kadar değer verirse, geleceğine de o kadar güvenle bakar gerçeği ışığında, bilimsel, çağdaş ve laik eğitime destek, her zaman öncelikli hedeflerimiz arasında olmuştur ve olmaya da devam edecektir" dedi.

Akdeniz Belediye Başkan Mustafa Gültak ise öğretmenlik mesleğinin saygınlığı ve önemine dikkat çekerek, eğitime ve eğitimciye her zaman destek vereceklerini kaydetti. Gültak, "Eğitim, yarınlarımızı doğru, güçlü ve kararlı bir şekilde inşa etmemize olanak sağlayan en önemli etkendir. Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak, eğitim sistemimizi geliştirmek ve eğitim hizmetlerinin kalitesini her aşamada yükseltmekle mümkün olacaktır. Öğretmenlik, sorumluluğu ağır, fedakârlık ve sabır gerektiren, dünyanın en onurlu mesleklerinden biridir. Bu duygu ve düşüncelerle, vatanımızın dört bir yanında, her türlü zorlu şartlar altında mesleğini hakkıyla ifa etmeye çalışan fedakâr öğretmenlerimizin gününü, canı gönülden tebrik ediyorum” diye konuştu.

AK Parti Mersin İl Başkanı Ercik de mesajında, "Hayatları boyunca eğitmeyi ve öğretmeyi kendilerine bir görev olarak gören öğretmenlerimiz, ülkemizi çağdaş medeniyet seviyesine çıkarmak için gece gündüz demeden gayret göstermektedirler" ifadelerini kullandı.

Öğretmenlerin, herkesin gönlünde müstesna bir yeri olduğunu kaydeden Ercik, "Öğretmenlerimiz, insanı en ideal şekilde eğitmek suretiyle geleceğin Türkiye’sini, dahası geleceğin dünyasını inşa etmek gibi son derece kutsal bir vazifeyi icra ediyorlar. Türkiye’mizin bugün dünyanın güçlü ve saygın devletlerinden biri haline gelmesindeki en önemli paylardan biri, hiç şüphesiz fedakâr, cefakâr öğretmenlerimize aittir. Öğretmenlerimiz, bizlerin ve geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın dün ve bugün olduğu gibi, yarın da geleceğin mimarı olmaya devam edeceklerdir" şeklinde konuştu.

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, Atatürk'ün, 'Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır' sözünü hatırlatarak, "Eğitim, bir toplumun hukuk devleti yolunda gelişmesinin, kalkınmasının, çağdaşlaşmasının ön koşuldur. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde yürüyen, ülkemize aydınlık, çağdaş öğrenciler yetiştiren tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyor, başta Başöğretmen Atatürk’ü ve ebediyete intikal eden tüm öğretmenlerimizi saygıyla ve minnetle anıyorum” dedi.

MERSİN 23 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:57

GÜNEŞ 07:20

ÖĞLE 12:33

İKİNDİ 15:13

AKŞAM 17:35

YATSI 18:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.