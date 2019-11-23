Durdu teyzeye Hülya Avşar´dan davet

Mersin'in merkez Toroslar Belediyesi´nin tenis kursunda tenis öğrenip, Hülya Avşar ile maç yapmak isteyen 67 yaşındaki Durdu Lale, 8 Aralık´ta Hülya Avşar Tenis Turnuvası'na katılacak.

Toroslar Belediyesi'nin açtığı tenis kursunda 9 yaşındaki torunu Toprak ile birlikte tenis öğrenen 67 yaşındaki Durdu Lale, "Tek rakibim Hülya Avşar" diyerek, tenis sporuna ilgisiyle bilinen oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar ile tenis maçı yapmak istediğini söylemişti. Önce sosyal medya hesabından ardından da menajeri aracılığıyla Toroslar Belediyesi´ne ulaşan Hülya Avşar, Durdu Lale´yi 8 Aralık´ta yapılacak Hülya Avşar Tenis Turnuvası´nın gösteri maçına davet etti.

"DUYARLILIĞI İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Durdu Lale´nin hayalini gerçekleştirmesine vesile oldukları için çok mutlu olduklarını ifade ederken, ilçede 7´den 70´e spor yapmak isteyen herkesi desteklemeye devam edeceklerinin altını çizdi. Ünlü sanatçı Hülya Avşar´a da teşekkür eden başkan Yılmaz, "Belediyemiz tenis kursiyerlerinden Durdu Lale ve torunu Toprak´ı 8 Aralık´ta yapılacak tenis turnuvasına davet eden Hülya hanıma gösterdiği duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Durdu Lale, torunu ile tenis oynarken

Durdu Lale ile röportaj

Antrenör ile röportaj



MERSİN 23 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:57

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