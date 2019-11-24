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Maduro, Türk ihracatçılarına kapıları sonuna kadar açtı Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller ...

İHA

Türkiye'nin İhracat Ana Planı kapsamındaki Güney Amerika pazarına girmek amacıyla Venezuela ve Kolombiya'ya çıkarma yapan Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (ASHİB) Sektörel Gıda Ticaret Heyeti, 200'ü aşkın firmayla önemli ihracat anlaşmaları imzaladı.

Maduro, Türk ihracatçılarına kapıları sonuna kadar açtı Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, Venezuela ve Kolombiya üzerinden Güney Amerika pazarına hızlı giriş yaptı ASHİB Başkanı Ali Can Yamanyılmaz’ın liderliğinde 11 firmadan 18 ihracatçının katılımıyla oluşturulan Sektörel Gıda Ticaret Heyeti, Venezuela Devlet Başkanı Nikolas Maduro başta olmak üzere her iki ülkede üst düzeyde verimli görüşmeler gerçekleştirdi ASHİB Başkanı Ali Can Yamanyılmaz, Latin Amerika ülkelerine ihracatta önümüzdeki 5 yılda 2 milyar dolar hedef koyduklarını belirtti

Türkiye’nin İhracat Ana Planı kapsamındaki Güney Amerika pazarına girmek amacıyla Venezuela ve Kolombiya’ya çıkarma yapan Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (ASHİB) Sektörel Gıda Ticaret Heyeti, 200’ü aşkın firmayla önemli ihracat anlaşmaları imzaladı.
Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, İhracat Ana Planı çerçevesinde belirlenen yeni hedef pazarlar arasındaki Latin Amerika’ya Venezuela ve Kolombiya üzerinden hızlı bir giriş yaptı. ASHİB Başkanı Ali Can Yamanyılmaz’ın liderliğinde 11 firmadan 18 ihracatçının katılımıyla oluşturulan Sektörel Gıda Ticaret Heyeti, Venezuela Devlet Başkanı Nikolas Maduro başta olmak üzere her iki ülkede üst düzeyde verimli görüşmeler gerçekleştirdi.
ASHİB heyeti, Venezuela ve Kolombiya’da 200’ü aşkın firmayla makarna, bakliyat, un, pirinç, peynir, konserve, meyve suları, zeytin, zeytinyağı, ayçiçek yağı, elma, nar, çikolata, şekerleme, sos, bisküvi gibi ürünlerde önemli ihracat anlaşmaları imzaladı. Venezuela Devlet Başkanı Nikolas Maduro’nun “Size buradaki kapılar açık. Her türlü işbirliğine varız” deyip, bakanlarına da ‘Ülkemizin ne ihtiyacı varsa öncelikle Türkiye’den karşılayacaksınız” talimatı verdiğini vurgulayan ASHİB Başkanı Ali Can Yamanyılmaz, Latin Amerika ülkelerine ihracatta önümüzdeki 5 yılda 2 milyar dolar hedef koyduklarını belirtti.

"Latin Amerika, Ortadoğu pazarına alternatif olabilir"
1120 Kasım tarihleri arasında Latin Amerika’ya gerçekleştirdikleri Sekteröl Gıda Ticaret Heyeti Gezisi’ni değerlendiren ASHİB Başkanı Ali Can Yamanyılmaz, geçen yıl 2,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Sektörü’nün ana pazarının Irak ve Ortadoğu ülkeleri olduğunu, bu bölgede yaşanan istikrarsızlıklar ve iç karışıklıklar nedeniyle yeni pazarlara açılmanın zorunlu hale geldiğini belirtti. Yamanyılmaz, ASHİB olarak Ortadoğu pazarına alternatif oluşturmak üzere Afrika ve Amerika kıtasını hedeflediklerini, İhracat Ana Planı’nda yer alan Latin Amerika’ya ihracat kapısını açacak ülkeler olarak Venezuela ve Kolombiya’da karar kıldıklarını kaydetti. Bu amaç doğrultusunda 11 firmadan 18 ihracatçının katılımıyla oluşturdukları Sektörel Gıda Ticaret Heyeti ile Venezuela ve Kolombiya’ya 10 günlük gezinin çok verimli ve başarılı geçtiğini kaydeden Yamanyılmaz, Venezuela Devlet Başkanı Nikolas Maduro’nun ASHİB heyetini kabul etmesinin, motivasyonlarını zirveye tırmandırdığını dile getirdi.

"Maduro, ASHİB heyetini çok sıcak ve samimi ağırladı"
Venezuela ve Kolombiya’da görev yapan Türk Büyükelçiler ile diplomatların ASHİB heyetinin başarılı görüşmeler yapması için büyük gayret gösterdiğini kaydeden Yamanyılmaz, “Venezuela’da bakan ve müsteşar düzeyinde temaslarımızın ardından Türkiye dostu ve Türk televizyon dizilerinin hayranı Devlet Başkanı Nikolas Maduro bizleri kabul etti. Çok samimi ve sıcak bir karşılama yaptı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a selamlarını iletip, sıkı dost olduklarını ve en kısa zamanda Türkiye’ye ziyaret edeceğini söyledi. Kabinedeki bakanların tamamına yakını bu görüşmede hazır bulundu. Bir saati aşkın toplantıda Türkiye ile karşılıklı ticareti konuştuk. Özellikle sanayi ve tarım ürünleri ortak komiteler kurup, teknik destek sağlanması konusunda talepleri oldu. Petrol, altın, boksit, alüminyum, bakır madenleri açısından zengin rezervlere sahip bir ülke olan Venezuela’da yerinde üretim yapmak için Türk firmalarını yatırıma davet etti. Gıdanın yanında demir çelik ve tekstil sektörü başta olmak üzere tüm sektörler için büyük potansiyel barındıran bir ülke olduğunu anlattı. Sayın Maduro’nun ‘Size buradaki kapılar açık. Her türlü işbirliğine varız” deyip, bakanlarına da ‘Ülkemizin ne ihtiyacı varsa öncelikle Türkiye’den karşılayacaksınız’ şeklindeki talimatları bizleri ziyadesiyle memnun etti” dedi.

"Her ürüne talep yüksek, liman ve depo sıkıntısı bulunmuyor"
Venezuela’nın Karakas ve Kolombiya’nın Bogota kentlerinde 200’ü aşkın toptan gıda ithalatı yapan firmadan bine yakın iş insanı ile görüşmeler yaptıklarını, Margarite ve Miranda bölgelerinde su ürünleri tesislerini gezdiklerini anlatan Yamanyılmaz, şunları söyledi:
"30 milyon nüfuslu Venezuela ve 55 milyon nüfusa sahip Kolombiya’yı Güney Amerika’ya ihracat açılımımızda sıçrama tahtası olarak görüyoruz. Venezuela’ya Türkiye olarak 120 milyon dolar civarında bir ihracatımız var, bunun 72 milyon dolarını gıda ürünlerini oluşturuyor. Hem Venezuela hem de Kolombiya’da yaptığımız görüşmelerde heyetimiz, makarna, bakliyat, un, pirinç, peynir, konserve, meyve suları, zeytin, zeytinyağı, ayçiçek yağı, elma, nar, çikolata, şekerleme, sos, bisküvi gibi ürünlerde önemli ihracat bağlantıları yaptı. Kolombiya’da Corabastos Gıda Dağıtımcıları Birliği yöneticileri, ülkeye girecek her türlü ürün ve malın dağıtımında yardım sözü verdi. Bu ülkelerdeki gıda tedarikçileri ürünlerimizi kaliteli olması ve rekabetçi fiyatlarımızdan dolayı tercih etti. Venezuela, Güney Amerika’nın Avrupa’ya en yakın noktasında, liman ve depo konusunda da bir sıkıntısı bulunmuyor. Hedefimiz ilk 5 yılda Venezuela üzerinden Güney Amerika’ya ve kıtanın ortalarındaki ülkelere 2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmektir. Venezuela ve Kolombiya’nın Amerika kıtasındaki gümrük birliğine dahil olması sebebiyle bu ülkeler üzerinden tüm Amerika pazarlarında etkili olacağımızı düşünüyoruz. Ziyaret ettiğimiz iki ülkeyle ivedilikle serbest ticaret anlaşmalarının yapılmasını bekliyoruz. Bu sağlanırsa, daha rekabetçi fiyatlar verebiliriz ve bu pazarlarda çok daha etkili olabiliriz."

MERSİN

24 Kasım 2019 Pazar

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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