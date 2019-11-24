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Kalp krizi geçiren yolcuya ilk müdahaleyi otobüs şoförü yaptı

DHA

MERSİN Büyükşehir Belediyesi´nde otobüs şoförü olarak görev yapan Aziz Oğuz, kalp krizi geçiren Faruk Özcan´a (63) müdahale edip, kalp masajı uyguladı. Oğuz, Özcan'ı hastaneye kadar götürerek, sedyeye kadar kollarında taşıyıp, hayata tutunmasına yardım etti.

MERSİN Büyükşehir Belediyesi´nde otobüs şoförü olarak görev yapan Aziz Oğuz, kalp krizi geçiren Faruk Özcan´a (63) müdahale edip, kalp masajı uyguladı. Oğuz, Özcan'ı hastaneye kadar götürerek, sedyeye kadar kollarında taşıyıp, hayata tutunmasına yardım etti.
Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü´nde otobüs şoförü olarak görev yapan Aziz Oğuz, 29 numaralı Şehir Hastanesi-Üniversite hattına yaptığı sefer sırasında, akşam saatlerinde eski Güneykent Çocuk Hastanesi durağından yolcu aldı. Yolcunun otobüse binerken yüzünün solgun olduğunu gören şoför, kısa süre sonra nefes darlığı yaşadığını fark etti. Kalp krizi geçiren Faruk Özcan´a aldığı ilk yardım eğitimlerinden öğrendiği bilgilerle kalp masajı uygulayarak, ilk müdahaleyi yapan Oğuz, yolcuyu hayata döndürdü. Yolcuya yer açarak, nefes almasını sağlayan Oğuz, kısa sürede hastayı, Mersin Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne yetiştirdi.
6 yıldır işini severek ve bilinçli olarak yaptığını dile getiren Oğuz, "Otobüse binen yolcularımız bizim misafirimiz, kesinlikle müşteri gözüyle bakmıyoruz. Olayın yaşandığı akşam, 29 numaralı hatta, saat 18.15 sularında eski Çocuk Hastanesi´nin orada durdum. Arabam biraz yoğundu, vatandaşımızın biri bindi, rahatsız olduğunu söyledi. Ben de önce engelli zannettim daha rahat binebilmesi için orta kapıyı açtım. Sonra yüzüne baktım, sararmış olduğunu, kendinde olmadığını gördüm. Yer açarak hemen arkamdaki koltukta oturan yolcudan müsaade istedim, sonra göğsünü açtım. Baktım durumu biraz farklı. Hemen ambulansı aradım, amirlerimi aradım sonra yola devam ettim. Daha kötü olduğunu, kendinde olmadığını fark ettim. Amirlerimin bilgisi doğrultusunda Şehir Hastanesi´nin acil kapısına kadar giriş yaptım. İlk yardım sedyesini getirdim, kucakladım, koydum. Belediyemizin vermiş olduğu ilk yardım kursunda aldığımız eğitimlerin çok yardımını gördüm, kalp masajı uyguladım, biraz kendine gelir gibi oldu" dedi.
Faruk Özcan´ın koah hastalığıyla mücadele ettiğini, daha önce iki kez kalp krizi geçirdiğini öğrendiğini belirten Oğuz, "Hastanenin kapısında durumu daha kötü oldu, konuşamaz hale geldi. Gözlerinde beni kurtarın ifadesi vardı. Ben de elimden geleni yapmaya çalıştım. İnsanlık görevimi yaptım" diye konuştu.
AĞLAYARAK TEŞEKKÜR ETTİ
Hastayı acil serviste sağlık ekiplerine teslim ettikten sonra yolcuları olduğu için yola devam ettiğini söyleyen Oğuz, "Hastayı yerleştirdikten sonra adını soyadını öğrendim. Yolcularım olduğu için servise devam ettim. Ertesi gün 9.30´da hastaneden çıkmış, evine gitmeden beni bulmaya çalışmış. Durakta 2,5 saat beklemiş. Doktor, 'Eğer seni getiren kişi 15 dakika daha gecikseydi hayatını kaybedebilirdin´ demiş. O da bana geldi boynuma sarıldı, ağlayarak çok teşekkür etti. Ben insanlık görevimi yaptım, Allah sağlık sıhhat versin" ifadesini kullandı.

MERSİN

24 Kasım 2019 Pazar

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