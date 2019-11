Başkan Yılmaz'dan öğretmenlerine vefa

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ortaokul ve lise eğitimini gördüğü İçel Anadolu Lisesi’ni ziyaret ederek, öğrencilik yıllarını ve anılarını tazeledi.

Okul idareci ve öğretmenleri Başkan Yılmaz’a sürpriz yaparak 'okuluna hoş geldin' pastası ile karşıladı. Başkan Yılmaz’ı kendi mezun olduğu okulda ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Okul Müdürü Yusuf Ada, “Okulumuzun 1994 yılında mezun ettiği öğrencilerinden, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’a kapımız her zaman açık. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü ve mezun olduğu okulunu unutmaması, ahde vefa bir olay. Bir belediye başkanı olması sıfatından ziyade eski bir İAL’li olarak aramızda olduğu için kendisine ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

“Öğretmenler, ailemizden sonra bizleri geleceğe hazırlayan en fedakar insanlardır”

İçel Anadolu Lisesi mezunu olmanın üniversite öğrenimi gördükten sonra da meslek hayatına ışık tuttuğunu ifade eden Başkan Yılmaz, “1994 yılında İçel Anadolu Lisesi’nden mezun oldum. Bu okulda güzel günler geçirdik. Özellikle mezun olduktan sonra buradaki eğitimin ve aile ortamının güzelliğini daha iyi anladık. Hepimiz üniversite sınavlarına girdik. Farklı şehirleri, bölümleri kazandık. Ben hukuk fakültesi mezunuyum. Özel şirketlerde avukatlık, hukuk müşavirliği yaptım. Dünyanın değişik yerlerinde çalışma fırsatım oldu. Ve her zaman İAL’li olmanın ayrıcalığını yaşadım” ifadesini kullandı.

Tüm öğretmenlerin gününü kutlayan Yılmaz, “İçel Anadolu Lisesi’nin kuruluşundan bu yana bu okulda emeği geçen tüm öğretmenlerime teşekkür ediyor, rahmetli olan öğretmenlerimizi saygıyla anıyorum. Ve şu an bu bayrağı devam ettiren siz değerli eğitim camiasına şükran ve minnetlerimi sunuyorum. Öğretmenler günü kutlu olsun” diye konuştu.

Öğretmenler Günü için özel olarak yazdığı mektubu öğretmenlerine takdim eden Başkan Yılmaz, öğrencilerine gösterdikleri ilgi, emek ve sevgilerinden dolayı yeniden teşekkür etti.

Duygulu anların yaşandığı programda öğretmenler ise eski öğrencileri olan Başkan Yılmaz’a kendilerini unutmamasından dolayı teşekkür etti.

Başkan Yılmaz daha sonra ilçenin eğitim kurumlarından Atike Akel Ortaokulu’nu da ziyaret ederek, öğretmenlerle bir araya geldi ve Öğretmenler Günü’nü tebrik etti.

