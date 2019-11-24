Mersin'de 24 Kasım Öğretmenler Günü törenle kutlandı

Mersin'de 24 Kasım Öğretmenler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Mersin Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtına İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün çelenk sunmasıyla başlayan tören, Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programla devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, öğretmenler gününe özel video gösterimi yapıldı.

Törende konuşan Mersin Valisi Ali İhsan Su, öğretmenlerin her insanın hayatında mutlaka izi olduğunu söyledi. Öğretmenlerin rol model olduğunu vurgulayan Su, "Öğretmenlerimiz öğrencilerin hayatına dokunur, onları hayata kazandırır. Onların karakterini en güzel şekilde oluşturur" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca da öğretmenlerin, eğitim sisteminin temel yapı taşları olduğunu belirtti. "Öğretmenlik, kendi canından olmayanı canın yapabilmektir" diyen Koca, "Öğretmen hem mazidir hem gelecektir. Bir öğretmen ebediyete hükmeden insandır, tesirlerinin nerede biteceği asla tahayyül edilemez. Kutsal olduğu kadar mesuliyeti de ağır olan bu mesleği icra eden bütün meslektaşlarım, vatan toprağımız üzerinde şanlı bayrağımızın dalgalandığı her köşede birer meşale gibi parlamaktadırlar" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Su, emekli öğretmenlere Hizmet Şeref Belgesi takdim etti. Çeşitli yarışmalarda derecelere giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından program, öğretmenler korosunun konseriyle sona erdi.

MERSİN 24 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:57

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