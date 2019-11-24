Mersin'de park halindeki öğrenci minibüsü kundaklandı

Mersin’in Bozyazı ilçesinde park halindeki bir öğrenci minibüsü, sabaha karşı ateşe verilerek kundaklandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tekeli Mahallesi'nde muhtar Münir İşler’e ait 33 ZC 981 plakalı öğrenci minibüsü, park halindeyken sabaha karşı alev alarak yanmaya başladı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı ile olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden söndürülürken, araçta büyük çapta hasar oluştu.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yangınla ilgili yapılan incelemede, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilen H.O. isimli şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

MERSİN 24 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:57

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