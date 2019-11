Tarsus’ta Ülker Aydın Gençlik Kütüphanesi hizmete açıldı

Tarsus Belediyesinin öncülüğünde hayırsever Ülker Aydın’ın katkılarıyla inşa edilen Ülker Aydın Gençlik Kütüphanesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında törenle hizmete açıldı. Kütüphanede, görme engelliler için bir okuma salonu da bulunuyor.

Hayırsever Ülker Aydın’ın katkılarıyla Şehitler Tepesi Mahallesinde yapımı tamamlanan Ülker Aydın Gençlik Kütüphanesi hizmete açıldı. Açılış törenine Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, hayırsever Ülker Aydın, Türkiye Alzheimer Derneği Mersin Şube Başkanı Prof. Dr. Aynur Özge, Şehitler Tepesi Muhtarı Ruhi Güngör ve çok sayıda vatandaş katıldı.



“Kitabın yeri çok farklıdır”

Açılışta bir konuşma yapan Başkan Bozdoğan, kitap okumanın önemine değindi. Atatürk’ün, bir konuşmasında ‘Elime 2 kuruş geçtiği zaman 1 kuruşa kitap alırdım. Yoksa bu kadar şeyi nasıl yapabilirdim ki?’ dediğini anımsatan Bozdoğan, “Çağdaş bir toplumda ulaşabildiğimiz internet de olsa, bütün teknolojileri de kullanmış olsak neticede kitabın yeri çok farklıdır” dedi.

Kütüphanenin, 7,5 dönümlük alan içerisinde 320 metrekaresi yaşlılık dayanışma evi, 360 metrekaresi de gençlik kütüphanesi olarak yapıldığını belirten Bozdoğan. “Burası Ülker Aydın Parkı olarak biliniyor ama biz buranın Ülker Aydın Sosyal Tesis olması için bütün çalışmaları yaptık. Bu parkın yerine başka bir park alanı gösterip, imar planında öyle bir değişikliğe gittik. Burası hiçbir ticari yerin olmayacağı bir alan haline getirildi. Aslında bizlere düşen en büyük görev de yapılan hizmetlerin sürdürülebilir olmasıdır. Hayırseverlerimiz, cumhuriyetin fedaileri, cumhuriyet kadınları olduğu sürece emin olun sırtımız asla yere gelmez” diye konuştu.



“Öğretmen sevgidir, eğitendir ve umuttur”

Açılışı 24 Kasım Öğretmenler Gününe denk getirdiklerini ifade eden Başkan Bozdoğan, öğretmenlerin gününü kutlayarak şunları söyledi:

“Öğretmen sevgidir, eğitendir, koruyandır, öğretmen umuttur. Aslında ideoloji olarak bile bir ülkenin parlak, iyi günlere gitmesi için öğretmenlerimizin her zaman bu toplumda önder olması, her zaman lider olması gerekir. Bunun için de onlara bu yolu açmamız, özellikle yerel yönetimdeki yöneticilerin birinci görevi olmak zorundadır. Başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere onun yolunda karanlığa meşale tutan, ışık tutan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyorum.”

Hayırsever Ülker Aydın ise “Tarsus’ta doğdum ama burada teşekkür etmek istediğim ayrıca ailem var. Ailemi 20 yıl evvel çok kısa bir sürede hepsini kaybettim. Onlardan bana çok büyük birikimler kalmıştı. Bu birikimler yalnız benim değil, onların da çok büyük hakları var. Onlara da her gün dualarımla, teşekkürlerimle yaşıyorum. Bir de bugün özel güzel bir gün, 24 Kasım Öğretmenler Günü. Başöğretmenimiz büyük Atatürk’ümüz her zaman bize örnek oldu. Bir kere daha onu saygıyla, minnetle anıyor, bir Türk Kadını olarak teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Alzheimer Derneği Mersin Şube Başkanı Prof. Dr. Aynur Özge ile Muhtar Ruhi Güngör de Tarsus’a bu hizmeti kazandıran Başkan Bozdoğan ile hayırsever Aydın’a teşekkür ettiler.

Konuşmalarının ardından Başkan Bozdoğan, Ülker Aydın ve beraberindekilerle birlikte kurdele keserek kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi.

MERSİN 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:58

GÜNEŞ 07:22

ÖĞLE 12:33

İKİNDİ 15:12

AKŞAM 17:34

YATSI 18:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.