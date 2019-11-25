Akdeniz Belediyesinde vezneler hafta sonu açık olacak

Akdeniz Belediyesi, emlak ve çevre temizlik ile ilanreklam vergilerinin ikinci taksitini yatırmak isteyen mükellefler için veznelerini 30 Kasım Cumartesi ile 1 Aralık Pazar günleri 08.30 ve 15.00 saatleri arasında açık tutacak.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamada, emlak vergisi ve çevre temizlik vergisi ile ilanreklam vergilerinin ikinci taksitini ödeme tarihinin 30 Kasım 2019 Cumartesi günü sona ereceği anımsatıldı. Son ödeme günü hafta sonuna denk geldiği için belediye merkez binada bulunan veznelerin hafta sonunda açık olacağı belirtilen açıklamada, vergi mükellefi vatandaşların, hem yasal zorunluluktan ötürü cezalı ödeme yapmak zorunda kalmalarını önlemek hem de olası yığılmaları önlemek amacıyla merkez binasında bulunan veznelerin 30 Kasım Cumartesi ve 1 Aralık Pazar 2019 açık olacağı bildirildi. Açıklamaya göre, vatandaşlar, hafta sonunda 08.30 ile 15.00 saatleri arasında belediyeye gelerek, söz konusu vergilerini ödeyebilecek. Öte yandan, Huzurkent’te de bir ödeme veznesi açılarak, kent merkezine uzak vatandaşların vergi ödemelerini yapmaları kolaylaştırılacak. Vatandaşlar, vergilerini, veznelere nakit ve kredi kartı ile ödeyebilecekleri gibi www.akdeniz.bel.tr web sayfasının ebelediye modülü ile internet üzerinden de ödeme yapabilecek. Vergi mükellefleri, Vakıfbank ve Yapı Kredi Bankasına ait kredi kartlarıyla üç taksit halinde vergi ödemelerini yapabilecekler.

MERSİN 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:58

GÜNEŞ 07:22

ÖĞLE 12:33

İKİNDİ 15:12

AKŞAM 17:34

YATSI 18:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.