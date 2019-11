Belediye başkanları, Kitap Fuarında kitapseverlerle buluştu Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, 5’inci kez kapılarını açan Mersin Kitap Fuarını ziyaret etti

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, 5’inci kez kapılarını açan Mersin Kitap Fuarını ziyaret etti. Kitapseverler ile bir araya gelen üç başkan, stantları gezerek, fuara katılan yazarlar ile sohbet etti.

Üç belediye başkanı, Yenişehir Fuar Merkezinde açılan Mersin Kitap Fuarını gezdi. Üç başkan stantları gezerken, CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem’den de fuar hakkında bilgi aldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yenişehir Belediyesinin stantlarını gezerek başlayan fuar ziyareti, diğer yayınevlerinin stantları ile devam etti. Tüm yayınevlerinin açtığı stantlara uğrayan ve yazarlar ile sohbet eden Başkan Seçer, ayrıca İlyas Salman ile bir araya geldi. Fuarda pek çok yazar, Başkan Seçer’e imzalı kitaplarından hediye etti.

CNR Holding tarafından “Yaşam Boyu Öğretmen Ödülü”ne layık görülen dünyaca ünlü Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ’ın da imza gününe katılan Seçer, “Yaşam Boyu Öğretmen Ödülü” plaketini Çığ’a teslim etti.



“Çok daha fazla kitap okumamız lazım”

Seçer, stant ziyaretlerinin ardından yaptığı açıklamada, “Mersin, bilgi ile kalkınır. Bunun bilincindeyiz. Bizim her türlü kaynağımız, her türlü zenginliğimiz, her türlü gücümüz var ama bilgi başka bir güç. Bilgi de eğitim ile oluyor. Eğitimin o safhası içerisinde kitap, yani bilgi kaynakları çok önemli. Ama gelişmiş toplumlara baktığınız zaman üzülüyoruz. Çok daha fazla kitap okumamız lazım. Son yıllarda Türkiye açısından hangi durumdayız, kişi başına kitap sayımız, yıllık baskılarımız ne diye baktım. Avrupa’nın gelişmiş ülkeleri bizi kat ve kat katlıyor” dedi.



“Mersin’i bilgi kenti yapmak isteriz”

Okuma oranı açısından Mersin’in iyi durumlarda olduğunu belirten Seçer, “Mersin, Türkiye’de en üst seviyelerde bir kent. Biz bunu daha da arttırmak isteriz. Mersin’i bilgi kenti yapmak isteriz. Mersin çağdaş, modern, demokrat, kültürlerin, medeniyetlerin buluştuğu bir kent. Böyle bir Mersin’e yaraşan da elbette bilgili toplum. Burada çok farklı yayın organlarının kitapları sergileniyor. Çok önemli yazarlarımız da olacak. Az önce Muazzez İlmiye Çığ Hocamı ziyaret ettik. İlyas Salman burada, Ahmet Ümit olacak. Tanınmış yazarlarımız burada olacaklar ve kitaplarını imzalayacaklar. Bu etkinlikte emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.



Tarhan: “Mersin, Türkiye’nin kültür ve sanata, kitaba en fazla değer veren şehirlerinin başında geliyor”

Mezitli Belediye Başkanı Tarhan da 3 belediye başkanı olarak, şehir dışında oldukları için Kitap Fuarının açılışına katılamadıklarını ve 2’nci gününde fuarı ziyaret etmek istediklerini ifade ederek, “Mersin, Türkiye’nin en entelektüel kentlerinden, kültüre, sanata, kitaba en fazla değer veren şehirlerinin başında geliyor. Bizler de burada bulunan belediye başkanları olarak, zaten Türkiye’nin geleceği için çocuklarımızdan başlayarak, herkesin daha çok kitap okuması için elimizden gelen fiziki alt yapıyı da üst yapıyı da yapıyoruz. Çünkü insanlarımız ne kadar çok kitap okursa gerçekleri o kadar çabuk ve daha iyi öğrenecek ve ülkemiz gelişmiş bir ülke haline gelecektir. Burada 3 belediye başkanımızın da birlikte olup, bu stantları ziyaret edip, halkımızla bir arada olmak da bunun zaten göstergelerinden birisi” ifadelerini kullandı.

Ceyda Erem ise “Çok başarılı bir fuar. Mersin’de yaptığımız için gerçekten çok mutluyuz. İyi ki yapmışız. Senede 2 kez olması konusunda talep çok fazla. Bunu da düşünüyoruz” diye konuştu.

