Kadına şiddete karşı 'turuncu balonlarla' yürüyüş Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Mersin İl Müdürlüğü koordinesinde, 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında yürüyüş düzenlendi Turuncu atkı ve balonlarla tepkilerini dile getiren kadınlara, Vali Ali İhsan Su'nun eşi Zeliha Su'da destek verdi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Mersin İl Müdürlüğü koordinesinde, 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında yürüyüş düzenlendi. Turuncu atkı ve balonlarla tepkilerini dile getiren kadınlara, Vali Ali İhsan Su'nun eşi Zeliha Su'da destek verdi.

Ulu Cami önünde bir araya gelen kadınlar, buradan sloganlar atarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüşte kadınlara AK Parti Mersin milletvekili Hacı Özkan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Mersin İl Müdürü Veysel Topkaya'da eşlik etti. Turuncu atkı, balon ile ellerindeki dövizler ve sloganlarla şiddete tepkilerini dile getiren kadınlar, artık kadına karşı şiddetin son bulmasını istediler. Yürüyüşün sonunda konuşan Müdür Veysel Topkaya, bugünün Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olduğunu söyledi. Kadına şiddete 'hayır' demek için bir araya geldiklerini kaydeden Topkaya, "Mersin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Bakanlık olarak yılın bir günü değil her zaman okullarımızda, kışlalarımızda, ceza infaz kurumlarımızda, kamu kurum ve kuruluşlarımızda, personel, mahalle muhtarları ve vatandaşlarımıza ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetle ilgili konferanslar düzenlemekteyiz.Kadına yönelik şiddeti bir insanlık suçu olarak görüyoruz. Bu anlayış doğrultusunda kadına yönelik şiddetin her türlüsüne hayır diyoruz. Bütün toplum kesimlerini, STK'ları mutlu birey, uyumlu aile, refah içinde, huzurlu yaşayan bir toplum için kadına yönelik şiddetle mücadele etmeye davet ederek, şiddeti gördüğümüz veya tanık olduğumuz her yerde bu şiddete sessiz kalmamalı, yetkililere haber vermeliyiz. Temel düsturumuz 'kadına şiddete sıfır tolerans' diyerek şiddeti sıfıra indirmektir" diye konuştu.



"Kadına yönelik şiddet bir insanlık suçudur"

Kadına yönelik şiddetin bir insanlık suçu olduğunu vurgulayan Topkaya, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nün dünyada ve ülkemizde kadına yönelik şiddetin önlenmesi, kadın haklarının korunması ve geliştirilmesi, toplumsal yaşamda kadının güçlendirilmesi, eşit hak ve fırsatlardan yararlandırılmasına katkı sağlayacak önlemlere ışık tutmasını temenni ederek, bugün yürüyüşe katılan herkese teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Vali Ali İhsan Su'nun eşi Zeliha Su da bugünün önemli bir gün olduğunu belirterek, "Bugün Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü. Normalde hep deriz ateş düştüğü yeri yakar ama bu ateş sadece düştüğü yeri değil toplumumuzu yakıyor. O yüzden sadece kadının değil, bütün mağdurların dünyada şiddet görmediği, herkesin sevgi, merhamet ve saygıyla geçindiği güzel bir dünyaya diyoruz" ifadelerini kullandı.

MERSİN 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:58

GÜNEŞ 07:22

ÖĞLE 12:33

İKİNDİ 15:12

AKŞAM 17:34

YATSI 18:53

