Başkan Seçer, Erkenekliler ile bir araya geldi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Erkenekliler Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen 4. Geleneksel Kuru FasulyePilav Günü Etkinliği’ne katıldı.

Mersin Erkenekliler Kültür ve Dayanışma Derneği binasında düzenlenen etkinliğe, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in yanı sıra AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, Mersin Erkenekliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Cevdet Buğur ve dernek yönetimi ile meclis üyeleri katıldı. Burada konuşan Başkan Seçer, dernek üyeleriyle bir araya gelmekten dolayı duyduğu mutluluğu ifade ederek, "Bazı vesileler ile insanlar hemşehrileri, arkadaşları, dostları ile bir araya geliyor. Bir arada olmak güzel. Bir arada mutluluğu paylaşmak, acıları paylaşmak, paylaşarak birini azaltmak, birini çoğaltmak, bunlar güzel hasletler. Güzel gelenekler. İnşallah sürdürülür. Tabii hepsi Mersinli. Yani doğduğun yer mi, doyduğun yer mi? Artık herkes buralı, Mersinli. Türkiye’nin her tarafından insan var burada. Herkesin atalarına, babalarına, büyükbabalarına baktığınız zaman, farklı illerden buraya gelmişler. Mersin genç bir şehir aslında. Öyle binlerce yıllık bir tarihi yok. Çok yakın tarihte büyümüş, serpilmiş, nüfusu artmış bir kent" dedi.

Mersinli olma bilincinin arttırılması gerektiğini belirten Seçer, “Bizim görevimiz tüm siyasiler olarak, kent bilincini, Mersinli olma bilincini artırmak. Kim nereden gelmişse başımızın tacı. Tabii ki ata toprağı bir başka değerlidir ama biz burada Mersinliyiz. Hepimiz de kardeşiz. Hangi yapıdan olursak olalım. Bakın farklı siyasi partiler bir arada oturmuşuz sohbet ediyoruz, kelam yapıyoruz. Hayatın güzelliği de bu. Bir ülkede mutlu yaşamanın, bir şehirde keyifli yaşamanın en güzel tarafı da bu" diye konuştu.

MERSİN 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:58

GÜNEŞ 07:22

ÖĞLE 12:33

İKİNDİ 15:12

AKŞAM 17:34

YATSI 18:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.