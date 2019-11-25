AK Parti'li kadınlar, kadına şiddete 'dur' dedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

AK Parti'li kadınlar, kadına şiddete 'dur' dedi

İHA

AK Parti Mersin Kadın Kolları üyeleri, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Uluslararası Dayanışma Günü'nde, kadına şiddete 'dur' dedi.

AK Parti'li kadınlar, kadına şiddete 'dur' dedi

AK Parti Mersin Kadın Kolları üyeleri, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Uluslararası Dayanışma Günü'nde, kadına şiddete 'dur' dedi.
Cumhuriyet Alanında, AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan'ın da katıldığı etkinlikte, turuncu renkte pankart ve dövizler taşıyan kadınlar, kadına karşı şiddete dikkat çekti.
AK Parti Mersin Kadın Kolları Başkanı Aysel Mavioğlu Öner, burada yaptığı açıklamada, 17 yılı aşkın iktidarları döneminde, her daim ortaya koydukları samimiyet ve sorumluluk bilinciyle bu derinden kanayan yaraya derman olmaya çalıştıklarını belirterek, "'Kadınlara karşı ayrımcılık ırkçılıktan beterdir' diyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve değerli hanımefendinin, her platformda göstermiş oldukları samimi duyarlılıkları milletimizin malumlarıdır. Yıllardır sürdürdükleri kapsamlı mücadeleler ile kadına ve aslında insana yakışır hak ve adaletin tesisinde büyük kazanımlar elde edilmiştir. Bu dönem içinde, gerek partimiz gerekse kurulan tüm hükümetlerimiz ve özellikle de kadından sorumlu bakanlarımızın tavizsiz mücadeleleri ve saygın çabaları apaçık ortadadır" dedi.
Bugüne kadar kadınların yaşadığı sorunlarla ilgili yapılmış yasal düzenlemelerle kadınların ekonomi, siyaset, bilim ve eğitimde güçlendirilmesine önemli katkılar sağlandığını vurgulayan Öner, "Hal böyle iken her kadın konusu gündeme geldiğinde veya acı bir hadise yaşandığında devletimizle dayanışma yerine bir takım çevrelerin, bu meseleyi istismar etmeleri, kendi çirkin siyasetlerine malzeme yapmaları da bir başka hakikattir. Dolayısıyla biz bugün öncelikle herkesi genel geçer açıklamalar yapmak yerine samimiyete davet ediyoruz. Yaşanan acıların, ilkelliklerin, cehaletin yurdumuzda ve dünyanın her yerinde son bulması için kadınlar ve erkekler olarak, hep birlikte gerçek anlamda bir dayanışmaya davet ediyoruz" diye konuştu.
'Laf ola beri gele' türden açıklamalardan bıktıklarını kaydeden Öner, "Bir annenin, bir genç kızın ya da sadece bir insan olarak, yaşama savaşı veren mazlum bir kadının, köşesinde Allah’a yakarırken, bir başkasından yardım dahi alamadan can vermesi hiçbir siyasete malzeme yapılamaz. Söz konusu bir insanın yaşamı olduğunda, siyaset dahil her şey ayaklarımızın altındadır. Biz AK Parti'li kadınlar olarak önce insanız, sonra kadınız. Dünyadaki hiçbir kazanım, güç veya makam bir kadının yaşam hakkından daha değerli olamaz. Bugün gerçekten bir dayanışma günü ise başta HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde yavrularına kavuşma acısıyla gözyaşı döken analarımızın haykırışlarına kulak verilmelidir. Her türlü terör örgütü lanetlenerek, annelerimizin taleplerinin karşılanması için dürüstçe somut adımların atılmalıdır. Gerçekten dayanışma günü ise sokakta yürüyen tüm kadınların kılık ve kıyafetine bakılmaksızın, yaşam tercihini veya inancını öne çıkarmadan, tüm siyasi partiler tutarlı ve ortak tavır içinde olmalıdır. Bugün kadına şiddet konusunda dayanışma mesajı verilecekse, öncelikli olarak bir grup başkan vekili, partisinden olmayan kadın grup başkan vekiline haddini bildirme hadsizliği gösterdiğinde, bizzat kendi partisinin binlerce kadın üyesi tepki vermelidir" ifadelerini kullandı.
"Şiddetin dini, inancı, kültürü veya milliyeti olmaz" diyen Öner, konuşmasını şöyle tamamladı; "Katliam her yerde katliamdır, kimse savunamaz ve sonuna kadar da katiller ile mücadele şarttır. 'Zalimin zulmü varsa, mazlumun da Allah’ı vardır' sözüne uygun olarak biz AK Parti'li kadınlar, yeryüzünde Allah’ın verdiği canları korumak için her türlü mücadelede yer alacağımızı yineliyoruz, samimi olan her dayanışma çabasına da varış diyoruz. Ak kadınlar olarak bizler ilk günkü hassasiyetimiz ve titizlikle, bu konuda tavizsiz duruşumuzu göstermeye devam edeceğiz. 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’nde, her türlü şiddete karşı turuncu çizgimizi çekiyoruz."

MERSİN

25 Kasım 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:58
  • GÜNEŞ 07:22
  • ÖĞLE 12:33
  • İKİNDİ 15:12
  • AKŞAM 17:34
  • YATSI 18:53
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

'Erdemli'nin dünü, bugünü, yarını' konuşuldu
YEREL HABERLER 'Erdemli'nin dünü, bugünü, yarını' konuşuldu
Yeni doğan bebeği çöp konteynerine annesi atmış Mersin’de 4 gün önce yeni doğan bebeğini çöp konteynerine attığı belirlenen kadın tutuklandı
YEREL HABERLER Yeni doğan bebeği çöp konteynerine annesi ...
Başkan Seçer, Erkenekliler ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Seçer, Erkenekliler ile bir araya geldi
Kadına şiddete karşı 'turuncu balonlarla' yürüyüş Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Mersin İl Müdürlüğü koordinesinde, 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında yürüyüş düzenlendi Turuncu atkı ve balonlarla tepkilerini dile getiren kadınlara, Vali Ali İhsan Su'nun eşi Zeliha Su'da destek verdi
YEREL HABERLER Kadına şiddete karşı 'turuncu balonlarla' ...
MESKİ yetkililere, FRIT II projeleri bilgilendirme toplantısına katıldı
YEREL HABERLER MESKİ yetkililere, FRIT II projeleri bilgilendirme ...
Belediye başkanları, Kitap Fuarında kitapseverlerle buluştu Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, 5’inci kez kapılarını açan Mersin Kitap Fuarını ziyaret etti
YEREL HABERLER Belediye başkanları, Kitap Fuarında kitapseverlerle ...
Akdeniz Belediyesinde vezneler hafta sonu açık olacak
YEREL HABERLER Akdeniz Belediyesinde vezneler hafta sonu açık olacak
Tarsus’ta Ülker Aydın Gençlik Kütüphanesi hizmete açıldı
YEREL HABERLER Tarsus’ta Ülker Aydın Gençlik Kütüphanesi hizmete ...
(Özel) 4 yaşında fotoğraf çekmeye başladı, 7 yaşında sergi açtı Mersin’de ilkokul öğrencisi minik Can Çınar Tucel, dedesinden ilham alarak 4 yaşında fotoğraf çekmeye başladı, 4,5 yaşında ilk karma sergiye katıldı ve 7 yaşında ilk kişisel fotoğraf sergisini açtı
YEREL HABERLER (Özel) 4 yaşında fotoğraf çekmeye başladı, 7 yaşında ...
İki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER İki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 1 yaralı
Kavgada yanlışlıkla oğlunu öldürdü
YEREL HABERLER Kavgada yanlışlıkla oğlunu öldürdü
Bahşiş vermeyen damadı bıçakladılar
YEREL HABERLER Bahşiş vermeyen damadı bıçakladılar
Tarsus İdman Yurdu - İnegölspor: 2-1  
YEREL HABERLER Tarsus İdman Yurdu - İnegölspor: 2-1  
Başkan Gültak'ın mahalle ziyaretleri sürüyor Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak: "Akdeniz’i bir il gibi yönetmeye çalışıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Gültak'ın mahalle ziyaretleri sürüyor Akdeniz ...
TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 2 - İnegölspor: 1
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 2 - İnegölspor: 1
Anamur’da silahlı kavga: 3 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Anamur’da silahlı kavga: 3 ölü, 1 yaralı
Öğretmenler Günü'nde okulu güzelleştirmek için çalıştılar
YEREL HABERLER Öğretmenler Günü'nde okulu güzelleştirmek için ...
Gelin arabasının önünü kestiler, damadı bıçakladılar
YEREL HABERLER Gelin arabasının önünü kestiler, damadı bıçakladılar
Mersin'de park halindeki öğrenci minibüsü kundaklandı
YEREL HABERLER Mersin'de park halindeki öğrenci minibüsü kundaklandı
Bozyazı'da 24 Kasım Öğretmenler Günü törenle kutlandı
YEREL HABERLER Bozyazı'da 24 Kasım Öğretmenler Günü törenle kutlandı
Müzik öğretmenlerinden şehit öğretmenler için klip
YEREL HABERLER Müzik öğretmenlerinden şehit öğretmenler için klip
Mersin'de 24 Kasım Öğretmenler Günü törenle kutlandı
YEREL HABERLER Mersin'de 24 Kasım Öğretmenler Günü törenle kutlandı
Başkan Yılmaz'dan öğretmenlerine vefa
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz'dan öğretmenlerine vefa
Maduro, Türk ihracatçılarına kapıları sonuna kadar açtı
YEREL HABERLER Maduro, Türk ihracatçılarına kapıları sonuna kadar ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X