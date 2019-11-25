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'Erdemli'nin dünü, bugünü, yarını' konuşuldu

İHA

Mersin'de, Erdemlililer Platformu tarafından düzenlenen etkinlikte, 'Erdemli'nin dünü, bugünü, yarını' konuşuldu.

'Erdemli'nin dünü, bugünü, yarını' konuşuldu

Mersin'de, Erdemlililer Platformu tarafından düzenlenen etkinlikte, 'Erdemli'nin dünü, bugünü, yarını' konuşuldu.
Suphi Öner Öğretmenevi'nde, Prof Dr. Halil Kumbur'un sunumu ile gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Erdemli Kaymakamı Avni Kula, bundan önce 11 ilçede görev yaptığını, Erdemli'nin sahip olduğu coğrafi, kültürel ve tarihi özellikleri ile çok özel bir ilçe olmasına karşın, hak ettiği yerde olmadığını söyledi. Kula, ilçenin hak ettiği yere gelmesi için güçlü bir lobisinin olması gerektiğini vurgularken, 'ben değil biz' diyen bir anlayışa ihtiyaç duyulduğunu, bu noktada Erdemlililer Platformu'nun çalışmalarını önemsediklerini belirtti.
Konuşmasında Erdemli'nin gelişimine yönelik yapılan çalışmaları da aktaran Kula, Kumkuyu Yat Limanı ile KKTC arasında feribot seferlerinin yakında başlayacağı müjdesini de verdi.
Erdemlililer Platformu Başkanı Mehmet Badas ise bir iyilik hareketi başlattıklarını ifade ederek, Erdemli ve Mersin için yapılacak iyi hizmetlere destek, yanlışlara da fren olacaklarını söyledi.
Konuşmaların ardından Prof. Dr. Halil Kumbur, 'Erdemli'nin dünü, bugünü ve yarını' konulu sunumunu gerçekleştirdi. Katılımcılara, Erdemli'nin kuruluşundan ilçe oluşuna ve günümüze kadar geçirdiği siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel aşamaları ve gelişimini anlatarak önemli bilgiler paylaşan Kumbur, ilçenin geleceğinin markalaşmadan ve lobi faaliyetinden geçtiğini vurguladı. Kumbur, 2050 yılında Erdemli'nin nüfusunun 350 bini bulacağını, bu nedenle gerek içme suyu gerekse sulama suyu için gerekli tedbirlerin alınması ve planlamasının yapılması uyarısında bulunarak, şehirleşmenin olmazsa olmazı olan altyapı için de şimdiden önlemlerin alınması gerektiğini belirtti.
Toplantıya Kaymakam Kula'nın yanı sıra Erdemli Belediye Başkan yardımcıları Niyazi Yıldız ve Şaban Dölek, Mersin Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Erol Yaşar ile kurum, kuruluş ve bazı STK temsilcileri katıldı.

MERSİN

25 Kasım 2019 Pazartesi

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