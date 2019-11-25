Yeşilboğaz: "Demokrasi içselleştirilirse kadınlar güçlenir"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yeşilboğaz: "Demokrasi içselleştirilirse kadınlar güçlenir"

İHA

Yeşilboğaz: "Demokrasi içselleştirilirse kadınlar güçlenir"

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, cinsiyet ayrımcılığının şiddeti meşrulaştırdığını savunarak, “Demokrasi içselleştirilirse kadınlar güçlenir” dedi.
Mersin Barosu, ‘Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü ve Dünya Çocuk Hakları Günü’ nedeniyle farkındalık oluşturmak amacıyla, ‘Kadına karşı şiddet ve çocuk istismarıyla mücadele’ konulu seminer düzenledi.
Seminerin açılış konuşmasını yapan Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, kadının cumhuriyet dönemi öncesinde baskı altında olduğunu ileri sürerek, “O dönemde kadının adı da yoktu, kadının kendisi de yoktu, kadının hakları da yoktu. Cumhuriyetin kurulmasından sonra, Medeni Kanun’un kabulü ile birlikte, kadınlar artık toplum hayatında çok daha fazla rol almaya, daha fazla görünür olmaya başladılar. Ancak ülkemizdeki demokratik yaşamın sürekli darbelerle kesintiye uğraması ve demokrasiyi içselleştirememiş belli bir kesimin baskıları nedeniyle, kadınlar toplum içerisindeki kendi etkin rollerini maalesef sahiplenemediler. Onlara bu haklar verilmedi. Demokrasi içselleştirilirse, kadınlar güçlenir. 21.yüzyılda artık hakların ortaya net bir şekilde çıkmaya başladığı, mücadelenin en üst safhaya çıkmaya başladığı bir dönem oldu. Kadınlar artık sokakta, işte, aile yaşamında her yerdeler. Sanatta, sporda, çalışma yaşamında çok başarılı rollere soyundular ve çok da başarılı oluyorlar" diye konuştu.
Bu durumun, erkek egemen zihniyetine sahip olan kesimi rahatsız ettiğini kaydeden Yeşilboğaz, "Bir ego yarışına girildi, ego çatışmasına yöneldiler. Kadınların daha üstün olmasını kabullenemediler. Bu da maalesef aile içi şiddet dediğimiz, kadına şiddeti doğuran etkenlerin başında geldi. Doğumdan itibaren çocuklarımızı, erkekkız diye kategorileştiriyoruz. Onlara istemediği kimliği vermeye çalışıyoruz. Toplum bilinci de bundan oluşuyor. Aile içinde başlayan cinsiyet ayrımcı yaklaşım ve baskıcı sistem, toplum içerisinde devam ettiği andan itibaren, toplumda artık kadına karşı şiddet meşru hale getirilmiş oluyor. Kadına şiddetle mücadeleyi her saniye, günün her anında yapmamız gerekiyor. Bu mücadeleyi Mersin Barosu olarak her safhada vermeye devam ediyoruz. Kadın Hakları Merkezimiz çok aktif bir şekilde çalışıyor. Mersin Barosu, kadına şiddetin, çocuğa istismarın olduğu yerde, şiddeti uygulayanların karşısında olmaya devam etmektedir” ifadelerini kullandı.
Seminerde Yargıtay 19. Ceza Dairesi Üyesi İhsan Baştürk, ‘Kadına karşı şiddet ve çocuk istismarıyla mücadelede ceza hukuku koruması’, Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Nevzat Alkan, ‘Cinsel saldırılara adli tıp yaklaşımı’, Akdeniz Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Öğretim Üyesi Işık Tunçel ise ‘Kadın ve çocuk odaklı haberlerde, hukuk ve medya temsilinin toplum üzerindeki etkisi’ konularında katılımcıları bilgilendirdi.

MERSİN

25 Kasım 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:58
  • GÜNEŞ 07:22
  • ÖĞLE 12:33
  • İKİNDİ 15:12
  • AKŞAM 17:34
  • YATSI 18:53
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yeşilboğaz: "Bir kadın ölürse, kaç gelecek karanlığa gömülür?"
YEREL HABERLER Yeşilboğaz: "Bir kadın ölürse, kaç gelecek karanlığa ...
Mersin’de erkekler tarafından katledilen kadınlar, mezarları başında anıldı Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Mersin Şubesi öncülüğünde, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Gününde mor cepken giyen kadınlar, Akbelen Şehir Mezarlığında Özgecan Aslan, Filiz Kaplan ve Bergen’in mezarlarını ziyaret ederek, karanfil bıraktı
YEREL HABERLER Mersin’de erkekler tarafından katledilen kadınlar, ...
Mersin'de Bergen, Özgecan ve öldürülen kadınlar unutulmadı
YEREL HABERLER Mersin'de Bergen, Özgecan ve öldürülen kadınlar ...
Kızıltan: "Üretim ve ihracat seferberliği elzemdir" Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan: "Sorunlarımız var ama ülkemize güveniyoruz"
YEREL HABERLER Kızıltan: "Üretim ve ihracat seferberliği ...
Erdemli "Kadına Şiddete Hayır" dedi Yıldırım: "Şiddetin haklı sebepleri asla olamaz"
YEREL HABERLER Erdemli "Kadına Şiddete Hayır" dedi Yıldırım: ...
'Erdemli'nin dünü, bugünü, yarını' konuşuldu
YEREL HABERLER 'Erdemli'nin dünü, bugünü, yarını' konuşuldu
AK Parti'li kadınlar, kadına şiddete 'dur' dedi
YEREL HABERLER AK Parti'li kadınlar, kadına şiddete 'dur' dedi
Yeni doğan bebeği çöp konteynerine annesi atmış Mersin’de 4 gün önce yeni doğan bebeğini çöp konteynerine attığı belirlenen kadın tutuklandı
YEREL HABERLER Yeni doğan bebeği çöp konteynerine annesi ...
Başkan Seçer, Erkenekliler ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Seçer, Erkenekliler ile bir araya geldi
Kadına şiddete karşı 'turuncu balonlarla' yürüyüş Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Mersin İl Müdürlüğü koordinesinde, 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında yürüyüş düzenlendi Turuncu atkı ve balonlarla tepkilerini dile getiren kadınlara, Vali Ali İhsan Su'nun eşi Zeliha Su'da destek verdi
YEREL HABERLER Kadına şiddete karşı 'turuncu balonlarla' ...
MESKİ yetkililere, FRIT II projeleri bilgilendirme toplantısına katıldı
YEREL HABERLER MESKİ yetkililere, FRIT II projeleri bilgilendirme ...
Belediye başkanları, Kitap Fuarında kitapseverlerle buluştu Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, 5’inci kez kapılarını açan Mersin Kitap Fuarını ziyaret etti
YEREL HABERLER Belediye başkanları, Kitap Fuarında kitapseverlerle ...
Akdeniz Belediyesinde vezneler hafta sonu açık olacak
YEREL HABERLER Akdeniz Belediyesinde vezneler hafta sonu açık olacak
Tarsus’ta Ülker Aydın Gençlik Kütüphanesi hizmete açıldı
YEREL HABERLER Tarsus’ta Ülker Aydın Gençlik Kütüphanesi hizmete ...
(Özel) 4 yaşında fotoğraf çekmeye başladı, 7 yaşında sergi açtı Mersin’de ilkokul öğrencisi minik Can Çınar Tucel, dedesinden ilham alarak 4 yaşında fotoğraf çekmeye başladı, 4,5 yaşında ilk karma sergiye katıldı ve 7 yaşında ilk kişisel fotoğraf sergisini açtı
YEREL HABERLER (Özel) 4 yaşında fotoğraf çekmeye başladı, 7 yaşında ...
İki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER İki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 1 yaralı
Kavgada yanlışlıkla oğlunu öldürdü
YEREL HABERLER Kavgada yanlışlıkla oğlunu öldürdü
Bahşiş vermeyen damadı bıçakladılar
YEREL HABERLER Bahşiş vermeyen damadı bıçakladılar
Tarsus İdman Yurdu - İnegölspor: 2-1  
YEREL HABERLER Tarsus İdman Yurdu - İnegölspor: 2-1  
Başkan Gültak'ın mahalle ziyaretleri sürüyor Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak: "Akdeniz’i bir il gibi yönetmeye çalışıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Gültak'ın mahalle ziyaretleri sürüyor Akdeniz ...
TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 2 - İnegölspor: 1
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 2 - İnegölspor: 1
Anamur’da silahlı kavga: 3 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Anamur’da silahlı kavga: 3 ölü, 1 yaralı
Öğretmenler Günü'nde okulu güzelleştirmek için çalıştılar
YEREL HABERLER Öğretmenler Günü'nde okulu güzelleştirmek için ...
Gelin arabasının önünü kestiler, damadı bıçakladılar
YEREL HABERLER Gelin arabasının önünü kestiler, damadı bıçakladılar
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X