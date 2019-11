Başkan Seçer, emekli öğretmenler ile bir araya geldi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 24 Kasım Öğretmenler Günü programında emekli öğretmenler ile bir araya geldi. Seçer, toplum için harcadıkları emek için emekli öğretmenlere teşekkür etti.

Etkinlikte, emekli öğretmenlerin Öğretmenler Gününü kutlayan Başkan Seçer, “Sizlerin emekleri ile Türkiye bugün geçirdiği her türlü badirelere rağmen, laik, demokratik bir Cumhuriyetse, mukayese ettiğimiz zaman diğer İslam ülkeleri arasında, kendinden başka 55 ülke arasında dimdik ayakta duran seküler bir toplumsak, bilimi öncelemiş bir toplumsak, önce Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve sonra sizlerin sayesinde. Hepinize müteşekkiriz. Bizler, çocuklarımız ve toplumumuz için harcadığınız emekler için teşekkür ediyoruz” dedi.



“Toplumları var eden yeraltı zenginlikleri değil, eğitim sistemleridir”

Gelişmiş toplumlardaki yönetim anlayışı çerçevesinde öğretmenlerin farklı bir yerde konumlandırıldığını belirten Seçer, “Bugünlerde sadece eğitimin, öğretmenin değerini, kadrini bilmekten ziyade, genelde gelişmiş toplumlarda yönetim anlayışı içerisinde öğretmenler farklı bir yere konur. Toplumları var eden yeraltı zenginlikleri değil, eğitim sistemleri, eğitim sistemlerinin oluşturduğu yönetim anlayışı ve ortaya çıkardığı bir toplum anlayışıdır. Bizler paradan ziyade, eğitimi düşünmek zorundayız. Ortadoğu ateş çemberi ama dünyanın en önemli enerji kaynaklarının üzerinde oturduğu bir coğrafya. Ama kan gövdeyi götürüyor. Suudi Arabistan’da nereye elinizi atsanız petrol çıkar. İran’da dünyanın en değerli doğalgaz kaynakları vardır. Irak, dünyanın en kaliteli petrolüne sahiptir, en kaliteli petrol oradan çıkar ama en büyük kaos da o bölgelerdedir” diye konuştu.



“Eğitim, benim belediyemde de önemli bir alan”

Toplum olarak gelişmek ve kalkınmak için her şeyden öte eğitime önem verilmesi gerektiğini ifade eden Seçer, Büyükşehir Belediyesi olarak da eğitime büyük önem verdiklerinin altını çizdi. Seçer, şöyle devam etti:

“Eğitimi, merkezi yönetimden yerel yönetimlere kadar bu ülkeyi yöneten bütün yönetimsel bilimlerin en tepeye koyacağı alan olarak görüyorum. Eğitim benim belediyemde de önemli bir alan. Kısa sürede önemli işler yaptığımızı düşünüyoruz. Bunu yeterli bulmuyoruz, çok daha iyi seviyelere getirmek istiyoruz. Belediyemiz Mersin’de üniversiteyi kazanan her öğrenciye, ekonomik teste tabi tutmadan bin 250 TL yardım yapıyor. Bu yıl 7 bin 200 üniversite öğrencisi bize müracaat etti. ‘Ben üniversiteyi kazandım’ dedi ve 1250 TL yardım alıyor. 4 bin 200 öğrencimiz 8 merkezde, 160 çağdaş, laik cumhuriyetin erdemlerine inanmış öğretmenimiz tarafından üniversiteye hazırlanıyor. Bu işi yasak savmak için yapmıyoruz. Tam anlamıyla çocuklarımızı bilgilerle donatacak, çağdaş, laik, Atatürkçü bir eğitim vermek için bu programı başlattık.”



“Amacımız dezavantajlı çocuklara eğitime erişmede fırsat eşitliğini oluşturmak”

Eğitim alanında yaptıkları diğer hizmetleri de anlatan Seçer, ulaşımda öğrencilerimizle öğretmenlere indirim uyguladıklarını belirterek, “Değerli öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz 1 TL’ye otobüslerimizden faydalanıyorlar. Üniversite öğrencilerine her sabah okuluna giderken bir tas çorba vermek anlamlı dokunuşlar. Kurduğumuz çamaşırhane çok önem arz etmeyebilir ama üniversitede okumuş öğrencilerimiz ya da çocukları okuyan velilerimiz bunların değerini çok iyi bilir. Bedava internete erişim imkanları sunuyoruz. Kültür Park’ın hangi tarafına giderseniz gidin orada internete erişim ücretsizdir. Bu ve bunun gibi birçok alanda biz eğitime destek vereceğiz. Özellikle bunu yapmamızın temel sebebi elbette laik eğitime katkı ama dezavantajlı toplulukların çocuklarının da eğitime erişmede fırsat eşitliğini oluşturmak. Temel arzumuz bu. Fakir ailenin çocukları da okusun. Biz bunu istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Yoksul semtlerde 33 ilköğretim okulunda 28 bin öğrenciye haftada 2 kez süt dağıttıklarını dile getiren Seçer, “Hepimiz Mersin’de çağdaş, laik, Atatürkçü bir eğitim için, bilimi öncelemiş ve mürşit edinmiş toplumlar oluşturmak için gereken çabayı gösteriyoruz, bundan emin olabilirsiniz” dedi.

