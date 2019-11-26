Toroslar'da vergi ödemesi için hafta sonu mesaisi

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, emlak ve çevre temizlik vergisi 2. taksit ödemeleri için bu hafta sonu tahsilat veznelerini açık bulunduracak.

Belediye, emlak ve iş yerlerine ait çevre temizlik vergisi (ÇTV) ödemelerinde mükelleflerin mağduriyet yaşamaması için 30 Kasım’da sona erecek olan ödeme süresini 2 Aralık Pazartesi gününe kadar uzattı. Mükellefler, ödemelerini belediye hizmet binasının yanı sıra Halkkent Mahallesi’nde bulunan Yunus Emre Kültür Merkezi’ndeki veznelerde, 30 Kasım Cumartesi ve 1 Ekim Pazar günü 09.0016.00 saatleri arasında yapabilecek. Vergiler nakit ve kredi kartıyla ödenebileceği gibi toroslarbld.gov.tr internet adresinde bulunan ebelediye sistemi üzerinden de online olarak gerçekleştirilebilecek. Mükelleflerin gecikme faizi gibi cezai işlemlerle karşı karşıya kalmamaları için vergilerini belirtilen süre içerisinde ödemeleri gerekiyor.

MERSİN 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:59

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