Mersin millet bahçesine kavuşuyor TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan: "Millet bahçesiyle ilgili yer teslimi yapıldı ve çalışmalara başlandı" "Bir sene içinde milletimizin çocuklarıyla birlikte vakit geçirebileceği millet bahçesi inşallah hizmette olacak"

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, millet bahçesiyle ilgili yer tesliminin yapıldığını ve çalışmalara başlandığını ifade ederek, bir sene içerisinde millet bahçesinin hizmete gireceğini söyledi.

Sosyal medya hesabından müjdeli haberi veren Lütfi Elvan, Mersin'in millet bahçesine kavuşması için çalışmalara başlandığını ifade etti. Yer tesliminin yapıldığını duyuran Elvan, "Bir sene içerisinde milletimizin çocuklarıyla birlikte vakit geçirebileceği, şehrin içinde doğa ile buluşacağı millet bahçesi inşallah hizmette olacak. Şimdiden şehrimize hayırlı olsun" dedi.

MERSİN 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:59

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