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Öğretmenlere geri dönüşüm eğitimi Anaç: "Türkiye'de yılda yaklaşık 30 milyon ton atık çöpe ...

İHA

Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO) eğitim şefi Murat Anaç, Türkiye'de her insanın günde yaklaşık 1,2 kilogram çöp ürettiğini belirterek, "Bu yıl da yaklaşık 30 milyon ton, bir başka deyişle beş milyon kamyon dolusu çöp demek. Aslında bizim çöp zannederek atığımız çok şeyi defalarca, kimilerini de sonsuza dek kullanabilme şansımız mevcut" dedi.

Öğretmenlere geri dönüşüm eğitimi Anaç: "Türkiye'de yılda yaklaşık 30 milyon ton atık çöpe atılıyor" ÇEVKO Eğitim Şefi Murat Anaç: "Ülkemizde her insan günde yaklaşık 1,2 kilogram çöp üretiyor"

Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO) eğitim şefi Murat Anaç, Türkiye'de her insanın günde yaklaşık 1,2 kilogram çöp ürettiğini belirterek, "Bu yıl da yaklaşık 30 milyon ton, bir başka deyişle beş milyon kamyon dolusu çöp demek. Aslında bizim çöp zannederek atığımız çok şeyi defalarca, kimilerini de sonsuza dek kullanabilme şansımız mevcut" dedi.
Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, ÇEVKO işbirliğinde ilçedeki ilkokullarda görev yapan öğretmenlere yönelik geri dönüşümle ilgili eğitim semineri düzenledi. ‘Sıfır Atık Projesi' kapsamında Yunus Emre Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen eğitim semineri, ÇEVKO eğitim şefi Ethem Murat Anaç tarafından verildi. Anaç, katılımcılara sinevizyon eşliğinde ‘geri kazanımın yerküre için önemi ve Türkiye’de geri dönüşüm’ konusunda bir sunum yaptı. Türkiye’de yılda 30 milyon ton atığın çöpe atıldığını dile getiren Anaç, “Ülkemizdeki her insan günde yaklaşık 1,2 kilogram çöp üretiyor. Bu yıl da yaklaşık 30 milyon ton, bir başka deyişle beş milyon kamyon dolusu çöp demek. Sadece Türkiye’nin çöplerini taşıyan bu beş milyon kamyonu uç uca eklediğimizde dünyamızın çevresini bir kez dolaşıyor. Tabi burada özellikle sadece Türkiye’nin bir yıllık çöplerinden bahsediyoruz. 192 ülke daha var dünyada. Bu dünya için çok büyük bir sorun. Çözümü de çöp. Kullandıktan sonra işe yaramayan şeyler diye geçer. Ama aslında bizim çöp zannederek atığımız çok şeyi defalarca, kimilerini de sonsuza dek kullanabilme şansımız mevcut" diye konuştu.
Geri kazanım yöntemlerinin tekrar kullanım, kompostlaştırma ve yakma olduğunun altını çizen Anaç, “Kompostlaştırma, organik atıkların basınç, sıcaklık ve nem gibi faktörler taklit edilerek biraz da biyolojik desteklerle çözülmesinin sağlanması ve zenginleştirilmiş toprak üretimidir. Bir nevi gübre üretimi olarak bahsedebiliriz. Ortaya çıkan malzeme tarımda, park ve bahçelerde destekleyici eleman olarak kullanılıyor. Ülkemizde kompost ile ilgili çeşitli tesisler kurulmaya başlandı" şeklinde konuştu.
Her atığın çöp olmadığını ve kaynak olduğunu da hatırlatan Anaç, “Ülkemizdeki atıkların örnek olarak yüzde 3540’ı, hacim olarak yüzde 5560 civarı geri dönüştürülebilen malzemelerden oluşuyor. Bunların da yarısı biz tüketicilerin gündelik hayatta kullandığımız ambalaj atıkları. Belediyeler ve onların anlaşmalı olduğu kurumlar tarafından bu atıklar toplanıyor ve önce ayırma tesislerine gidiyor. Burada 13 farklı türe ayrılıyor ve her biri yeniden hammaddeye dönüşüyor" ifadelerini kullandı.
Anaç sunumunun ardından Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’a çevreci ve geri dönüşüm konusunda gösterdiği önemli çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
Başkan Yılmaz ise geri dönüşüm çalışmalarının doğal kaynakların korunmasının yanı sıra ekonomiye de katkısının büyük olduğunu söyledi. Toroslar’da hayata geçirdikleri ‘Sıfır Atık Projesi'nin sistemli ve programlı bir şekilde devam ettiğinin bilgisini veren Yılmaz, çocukların çevre bilincinin gelişmesinde aileden sonra en önemli aktörlerin başında öğretmenlerin geldiğini belirterek, ÇEVKO işbirliğinde öğretmenlere yönelik geri dönüşüm üzerine eğitim semineri verdiklerini kaydetti. Yılmaz, “Atıkların doğaya verdiği zararın önüne geçebilmemiz için geri dönüşüm konusunda duyarlı olmamız lazım. Gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak adına sıfır atık çalışmalarını titizlikle yürütüyoruz" şeklinde konuştu.

MERSİN

26 Kasım 2019 Salı

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