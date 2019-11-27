Mersin'de 150 bin adet tıbbi ve cinsel içerikli ilaç ele geçirildi

Mersin'de yabancı uyruklu bir şahsın evinde yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 1.5 milyon lira olan 150 bin adet tıbbi ve cinsel içerikli ilaç ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul, Ankara, Gaziantep ve Hatay'dan kutularla tıbbi malzeme getirildiği bilgisini alan Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Tıbbi malzemelerin kargo ile getirildiğini belirleyen polis, adresine ulaştığı yabancı uyruklu bir şahsın evinde arama yaptı. Yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon lira olan 150 bin adet tıbbi ve cinsel içerikli ilaç ele geçirildi.

Olayla ilgili yabancı uyruklu A.A.A. gözaltına alınırken soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

MERSİN 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:00

GÜNEŞ 07:24

ÖĞLE 12:34

İKİNDİ 15:12

AKŞAM 17:34

YATSI 18:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.