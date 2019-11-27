Mersin'de bisiklet çalıştayı Ulaşım Daire Başkanı Ersan Topçuoğlu, bisikletin bugün sadece eğlence aracı olmaktan öte iş, eğitim, sağlık, alışveriş amaçlı günlük yolculuklar ile kent içi erişimi sağlayan çağdaş bir ulaşım aracı olma yolunda hızla ilerlediğini belirtti

Büyükşehir Belediyesi, Mersin Üniversitesi (MEÜ) ve Mersin Bisikletli Gezginler Derneği işbirliğinde 'Bisiklet Çalıştayı' yapıldı. Çalıştayda 'kent içi bisiklet ulaşımı', 'bisiklet kullanım güvenliği', 'bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması' gibi konular ele alındı.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı bünyesinde MEÜ ve Mersin Bisikletli Gezginler Derneği işbirliğinde gerçekleştirilen ve kentte bir ilk olma özelliği taşıyan çalıştayda, konunun profesyonelleri, Kongre ve Sergi Sarayı’nda bir araya geldi. Çalıştaya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Olcay Tok, Ulaşım Dairesi Başkanı Ersan Topçuoğlu, İlçe Hizmetleri ve Muhtarlık İşler Dairesi Başkanı Ali Rıza Özdemir, MEÜ Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Fikret Zorlu, Mersin Bisikletli Gezginler Dernek Başkanı Ahmet Salih Özenir ile ilgili birçok dernek üyesi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Çalıştayda, 'kent içi bisiklet ulaşımı', 'bisiklet kullanım güvenliği', 'bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması', 'bisiklet organizasyonları', 'kadın, çocuk ve bisiklet' konuları üzerinde uzmanlar tarafından fikir alışverişi yapılarak, değerlendirmelerde bulunuldu. Çalışta konuşan Ulaşım Daire Başkanı Ersan Topçuoğlu, bisikletin bugün sadece eğlence aracı olmaktan öte iş, eğitim, sağlık, alışveriş amaçlı günlük yolculuklar ile kent içi erişimi sağlayan çağdaş bir ulaşım aracı olma yolunda hızla ilerlediğini belirterek, “Ülkemizde bisiklet çoğunlukla kullanılmasa da yavaş yavaş bu bilinci oluşturmak, kentimizde bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla bisiklet çalıştayı oldukça önemlidir. Otomobili temel alan ulaşım sistemlerinin oluşturduğu küresel, kentsel ve yerel düzeydeki çeşitli olumsuzluklar karşısında, motorsuz ulaşım türlerinin desteklenmesi sürdürülebilir ulaşım politikaları kapsamında başlıca stratejiler arasına girmiştir” dedi.

Bisikletin bir kentsel ulaşım türü olarak taşıdığı önemin ve potansiyelin tam olarak anlaşılmadığını ifade eden Topçuoğlu, “Mersin’de bisiklet kullanımının olmadığının farkındayız. İlimiz içinde sadece Adnan Menderes Bulvarı’nda 6 bin 300 metre, İçel Anadolu Lisesi civarında da 650 metre olmak üzere toplamda 6 bin 850 metre, yaklaşık 7 km civarında bir bisiklet yolumuz var. Bisiklet yolu güzergahının uzatılması, iyileştirilmesi ile ilgili Ulaşım Daire Başkanlığımız, Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü ve Park Bahçeler Daire Başkanlığımız ile birlikte yoğun bir şekilde çalışmamız devam ediyor” diye konuştu.

Bisikleti hayatın bir parçası haline getiren sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve derneklerin görüşlerinin yol gösterici olacağını vurgulayan Topçuoğlu, "Belediye olarak bisiklet yolları yapmak, bunların bakımını gerçekleştirmek ve diğer kent içi ulaşım araçlarına entegre etmek istiyoruz. Tüm bunları yaparken halkımızın bu projeyi sahiplenmesi, kent içi ulaşımında bisikletin öneminin kavranması bizler için büyük bir önem taşımaktadır. Buradan çıkacak fikirler, bizim çalışmalarımızla koordineli bir şekilde ilerlerse, eminiz ki kısa süre içinde çok güzel sonuçlar elde edeceğiz. Ben desteklerinden dolayı şimdiden üniversitemize, kamu kuruluşlarımıza, bisikletle ilgili derneklerimize çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Bisikletli Gezginler Derneği Başkanı Ahmet Salih Özenir ise düzenlenen çalıştaydan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Bir bisiklet sevdalısı olarak bugün hakikaten bu topluluğu, bu camiayı ve kurumları burada görmekten dolayı çok mutluyum. 20 sene önce Mersin’de ‘hello turist’ denilen günlerden biz artık çalıştay düzenleyen bir şehir haline geldik. Sorunlarımızı konuşup, onları tespit edip, önerileri, beklentileri hayata geçirmek için el birliğiyle fikir jimnastiği yapmak, yardımlaşmak ve fikirlerimizi ortaya koymak için bir aradayız" ifadelerini kullandı.

MERSİN 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:00

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